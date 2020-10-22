Вынужденные рекорды

22 октября 2020 г., 17:05

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Вызовы, с которыми столкнулась глобальная компьютерная индустрия в нынешнем году, заметно изменили ее привычный ландшафт. Как результат, вступивший в фазу зрелости рынок продолжает отчитываться несвойственными для себя высокими показателями.

Вопреки различиям в методологиях, крупнейшие аналитические центры акцентируют внимание на схожих тенденциях. Вызванная коронавирусом пандемия продолжается, причем ко многим странам подбирается ее вторая волна. Это, в свою очередь, оставляет крайне актуальными вопросы организации удаленной работы и телемедицины, дистанционного образования и домашних развлечений. Многие емкие рынки растут как на дрожжах, а на некоторых из них фиксируется рекордный потребительский спрос. В этом контексте особенно выделились США, где наблюдалось лучшее за последние десять лет увеличение поставок.

В третьей четверти 2020 г. аналитики из IDC насчитали не менее 81,3 млн отгруженных на мировой рынок настольных ПК, портативных систем, рабочих станций, что позволило улучшить на 14,6% результат годичной давности. В Gartner говорят о 71,4 млн (+3,6% «YoY») глобально поставленных заказчикам компьютеров. Если же в расчет также принять хромбуки, выросшие за квартал в штучном выражении почти на 90% «YoY», то объединенный рынок смог бы занести в актив рост на уровне 9%, а за хромбуками было бы 11% от общих поставок. Эксперты из Canalys, насчитавшие почти 80 млн поставленных за квартал ПК (+12,7% «YoY») солидарны с коллегами и называют полученные рыночные показатели лучшими за последние семь лет.

Общемировая позитивная динамика могла бы оказаться гораздо выше, однако дальнейшему росту воспрепятствовала продолжающая нехватка отдельных компонентов, в особенности процессоров и ЖК-панелей. Причем, в третий квартал индустрия вступила со значительным отставанием в части выполнения ранее размещенных заказов. По завершению отчетного периода ситуацию коренным образом исправить не удалось. С учетом того, что дефицит компонентов был больше связан с погрешностями в бизнес-планировании, нежели техническими сбоями, внезапного скачка производственных мощностей вряд ли стоит ожидать и в последние месяцы года.

В странах EMEA рост поставок традиционных ПК описывался двузначными числами — при динамике в размере 11,7% IDC насчитала свыше 21 млн ушедших в каналы устройств. При этом высокий спрос в потребительском сегменте (+21,9% «YoY») с легкостью сгладил провал (-2,1%) коммерческого направления. Спрос подкреплялся преимущественно интересом к недорогим ноутбукам для детей и студентов, а также игровым машинам класса High-End для более разнообразного семейного досуга.

В Западной Европе рост имеет место второй квартал кряду — на фоне высокого интереса к ноутбукам (+24,8%), позитивная динамика к прошлому году достигла 10,2%. Выйти в плюс не помешало ощутимое (-52,2%) снижение спроса на настольные системы и сокращение на 4,5% коммерческого спроса. Страны Центральной и Восточной Европы отчитались увеличением поставок на 19,5%. Что интересно, корпоративный сегмент здесь вырос наряду с потребительским благодаря ряду крупных сделок в образовательной сфере и массовому созданию компаниями мест удаленной работы для своих сотрудников.

Подконтрольная пяти крупнейшим вендорам доля локального рынка оказалась заметно размытой вследствие высокого спроса на компьютеры. Если еще годом ранее за ними было 81,5%, а в предыдущем квартале — 84,0%, то по итогам рассматриваемого периода за Тор-5 EMEA осталось чуть более 78%. HP сохранила верхнюю строку рейтинга, хотя весомый спад в поставках решений для коммерческих заказчиков не позволил выйти в общий плюс. Также в минус сработала ориентированная на бизнес-сектор Dell. Лидером роста оказалась ASUS (+66,0% «YoY»), повышенным спросом у которой пользовались потребительские и коммерческие мобильные системы, а также специализированные игровые модели.

Расположение лидеров общемирового рейтинга также не изменилось. Lenovo продолжает наращивать отрыв от HP. Подспорьем в рассматриваемой четверти года оказались высокие продажи в Азиатско-тихоокеанском регионе. Ориентированные на непрофессиональных потребителей Apple, Acer и ASUS показали динамику, превышающую среднерыночную. В то же время, традиционно нацеленная на корпоративных заказчиков Dell впервые за последние семнадцать кварталов показала спад.

В IDC полагают, что по итогам 2020 г. мировой рынок персональных компьютерных устройств, помимо традиционных ПК также включающий планшеты, увеличится на 3,3% и преодолеет, тем самым, рубеж в 425,7 млн шт. Действие упомянутых выше факторов, вызванных проблемой COVID-19, позволит улучшить результат весьма успешного 2019 г., на протяжении которого наблюдались высокие поставки благодаря массовой миграции корпоративных пользователей с лишившихся официальной поддержки Windows 7 систем. Тем не менее, уже в 2021 г. рынок способен упасть почти на 10% «YoY». Корпоративные заказчики и домашние потребители продолжат сталкиваться с вызванными затяжной пандемией экономическими проблемами, что не преминет остро отразиться на покупательской активности. При среднегодовом отрицательном росте в размере 2,2%, по итогам 2024 г. глобальные поставки вряд ли превысят 389,6 млн устройств.

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