Вычислительный кластер Nikhef на платформе AMD EPYC включился в борьбу с COVID-19

18 мая 2020 г., 13:55

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Компания AMD объявила о новой разработке вместе с Lenovo и Nikhef, голландским Национальным институтом субатомной физики. Nikhef подключает свой новый и недавно установленный вычислительный кластер, который сейчас находится на стадии тестирования, к проекту по борьбе с COVID-19. Центр обработки данных в Амстердаме, Нидерланды, который обычно используется для расчетов по физике элементарных частиц и гравитационных волн, предлагает свою вычислительную мощность проекту [email protected] Вашингтонского университета, который пытается разгадать основу белковой структуры вируса, используя мощные вычислительные узлы.

Lenovo ThinkSystem SR655 на базе DC-extension были первоначально нацелены на обработку увеличивающегося потока данных, поступающих с CERN, Европейской организации ядерных исследований. По прогнозам, этот адронный коллайдер, уже в ближайшем будущем будет генерировать объем данных в десять раз больший текущего. Сообщается, что за последнюю неделю было поставлено и установлено в общей сложности четыре стойки, в том числе более 3800 вычислительных ядер AMD EPYC и 31 терабайт оперативной памяти.

Это заявление было сделано после того, как AMD анонсировала совместные планы с Национальной лабораторией Лоуренса Ливермора и Penguin Computing в США по модернизации несекретного лабораторного кластера Corona high performance computing (HPC), чтобы помочь исследованиям COVID-19. Система Corona используется консорциумом HPC COVID-19 в рамках государственно-частного партнерства в США, которое предоставляет свободные вычислительные время и ресурсы ученым по всей стране, участвующим в борьбе с COVID-19, а также исследователями из LLNL.

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