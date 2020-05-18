 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 20 (1216)

10.05 - 17.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Вычислительный кластер Nikhef на платформе AMD EPYC включился в борьбу с COVID-19

18 мая 2020 г., 13:55
0 
 

Вычислительный кластер Nikhef на платформе AMD EPYC включился в борьбу с COVID-19

Компания AMD объявила о новой разработке вместе с Lenovo и Nikhef, голландским Национальным институтом субатомной физики. Nikhef подключает свой новый и недавно установленный вычислительный кластер, который сейчас находится на стадии тестирования, к проекту по борьбе с COVID-19. Центр обработки данных в Амстердаме, Нидерланды, который обычно используется для расчетов по физике элементарных частиц и гравитационных волн, предлагает свою вычислительную мощность проекту [email protected] Вашингтонского университета, который пытается разгадать основу белковой структуры вируса, используя мощные вычислительные узлы.

Lenovo ThinkSystem SR655 на базе DC-extension были первоначально нацелены на обработку увеличивающегося потока данных, поступающих с CERN, Европейской организации ядерных исследований. По прогнозам, этот адронный коллайдер, уже в ближайшем будущем будет генерировать объем данных в десять раз больший текущего. Сообщается, что за последнюю неделю было поставлено и установлено в общей сложности четыре стойки, в том числе более 3800 вычислительных ядер AMD EPYC и 31 терабайт оперативной памяти.

Это заявление было сделано после того, как AMD анонсировала совместные планы с Национальной лабораторией Лоуренса Ливермора и Penguin Computing в США по модернизации несекретного лабораторного кластера Corona high performance computing (HPC), чтобы помочь исследованиям COVID-19. Система Corona используется консорциумом HPC COVID-19 в рамках государственно-частного партнерства в США, которое предоставляет свободные вычислительные время и ресурсы ученым по всей стране, участвующим в борьбе с COVID-19, а также исследователями из LLNL.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  