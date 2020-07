Главная » Блоги » Тимур Ягофаров Тимур Ягофаров Второй экран в ноутбуке - новый тренд 24 июля 2020 г., 13:05 +11

голос Tweet Украинское представительство ASUS провело презентацию новых игровых ноутбуков, которые либо уже появились на локальном рынке, либо вскоре ожидаются. С новинками ASUS в формате онлайнового события на канале компании в Youtube познакомил Иван Бесский, региональный менеджер ASUS по техническому маркетингу. Свой рассказ он начал с тенденций развития игровых портативных компьютеров компании. Примечательно, что ASUS позиционирует такие решения не только для игрового применения, но и для создателей мультимедийного контента, стриминга, требовательных к вычислительным ресурсам офисных задач и для разработки ПО. Поэтому производитель формирует достаточно обширную линейку, стремясь охватить как можно более широкий спектр потенциальных пользователей как из среды геймеро, так и творческих людей.



На презентации были представлены новинки линейки ноутбуков ROG Среди достижений ASUS стоит отметить, что по итогам 2019 г компания заняла лидерскую позицию в мире по числу реализованных ноутбуков с графикой Nvidia GeForce RTX. Одним из приоритетов производителя является усовершенствование дисплеев для ноутбуков, и к октябрю 2019 г он выпустил модель с поддержкой кадровой частоты 300 Гц и временем реакции 3 мс, что призвано значительно улучшить пользовательский опыт в динамичных играх. Поскольку ноутбуки семейства ROG нацеливаются и на создателей контента, в ASUS приняли решение проводить заводскую калибровку дисплеев во всех ноутбуках этой линейки. Такая мера, по замыслу производителя, должна повысить привлекательность таких решений у целевой аудитории. Еще одна особенность линейки ROG – встраивание фирменной технологии разгона ROG Boost. C ее помощью удается несколько повысить производительность графики: в зависимости от задачи прирост составляет 7-12 %%. Важным аспектом для подобных систем является надежное охлаждение. Поэтому во всех ноутбуках семейства ROG жидкий металл от Thermal Grizzly заменил традиционную термопасту. Заявлено, что такая мера позволила уменьшить шум на 3 дБ и примерно на 10% поднять тактовую частоту процессора. Среди конструктивных усовершенствований линейки ROG 2020 года была также отмечена поддержка оперативной памяти DDR4-3200 и увеличение до трех числа слотов для установки M.2 SSD. Причем для упрощения модернизации накопителей в новых ноутбуках реализована схема вскрытия днища с его подпружиниванием. Достаточно окручивать винты по схеме, чтобы крышка приподнялась после освобождения ключевого крепежа.



Пожалуй, наиболее яркой новинкой в линейке ROG 2020 года стала модель ROG Zephyrus Duo 15, поскольку это первый игровой ноутбук, оснащенный вторым экраном ROG ScreenPad Plus. Напомним, что впервые дополнительный дисплей в линейке ASUS появился в выпущенном в прошлом году лэптопе ZenBook Pro Duo. Но стоит иметь в виду, что серия Zephyrus продвигается, как самые тонкие в мире мощные игровые ноутбуки, в результате даже при встраивании второго экрана Zephyrus Duo 15 стал на 4 мм тоньше и на 100 грамм легче, чем ZenBook Pro Duo. Особенностью реализации второго экрана в Zephyrus Duo 15 стала его конструкция с автоматическим приподниманием при открытии крышки. Отмечается, что ROG ScreenPad Plus наклоняется под углом 13° к пользователю. Такая мера призвана не только предоставить удобный обзор контента на этом экране, но и улучшить отвод тепла от весьма производительной начинки, включающей флагманский процессор Intel нового поколения Intel Core i9-10980HK и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Формируемый при этом 28,5-мм приоткрывающийся воздухозаборник обеспечивает усиление силы потока на 30% по сравнению с обычной системой охлаждения Active Aerodynamic System (AAS). Выступающий сообщил, что 14,1-дюймовая панель в Zephyrus Duo 15 является самым большим вторым дисплеем, который когда-либо использовался в серийном игровом ноутбуке. Эта IPS-панель обладает широкими углами обзора и разрешением 3840x1100.



Во время демонстрации новинки Иван Бесский отметил, что конструкция откидывания дополнительного экрана достаточна мощная, чтобы ее случайно сломать. Но она не защищена от случайного попадания посторонних предметов, поэтому подразумевается ответственная эксплуатация ноутбука. При подготовке к выпуску Zephyrus Duo 15 производитель активно работал с разработчиками программного обеспечения, чтобы уже на старте наделить это устройство приложениями с использованием обоих дисплеев. Так в сотрудничестве с Overwolf подготовлены дополнительные приложения для таких игр, как League of Legends, Fortnite и CS:GO, которые позволяют отображать на втором экране статистику в реальном времени, рекомендации и многое другое. А благодаря совместной работе с Techland по оптимизации под возможности ROG ScreenPad Plus, в игре Dying Light 2 на второй экран будет выводиться командный чат, а также сенсорные элементы управления для удобного переключения между предметами инвентаря и квестами. Создатели мультимедийного контента, использующие в своей работе видеоредактор Avid, смогут использовать ScreenPad Plus для отображения панелей инструментов, временной шкалы и справочных материалов, освобождая место на главном экране для проекта. Модель Zephyrus Duo 15 предлагается с двумя вариантами основного экрана: с кадровой частотой 300 Гц и временем реакции 3 мс, что подразумевает ориентацию на игровое применение, или с разрешением 4K и 100% охватом системы Adobe RGB для создателей контента. При этом оба сертифицированы по программе Pantone Validated. Можно также отметить, что в состав Zephyrus Duo 15 входят два твердотельных NVM-накопителя с интерфейсом PCIe 3.0 x4 с поддержкой конфигурации RAID 0. Их общая емкость достигает 2 ТБ. Тонкий и легкий магниево-алюминиевый корпус новинки имеет толщину 20,9 мм, а его масса – 2,4 кг. Zephyrus Duo оборудован аккумулятором повышенной емкости 90 Вт·ч, что позволяет дольше работать за ноутбуком в автономном режиме. Благодаря поддержке технологии USB Power Delivery ноутбук способен заряжаться с помощью компактного адаптера питания с интерфейсом USB-C мощностью 65 Вт. Если батарея разряжена и поблизости нет свободной розетки, пользователи могут подзарядить ноутбук от совместимого мобильного аккумулятора с интерфейсом USB. Множество интерфейсов позволяют работать на этом игровом ноутбуке как на полноценной рабочей станции. Порт USB 3.2 Gen 2 с Thunderbolt 3 поддерживает режимы Power Delivery и DisplayPort 1.4 и может использоваться для подключения монитора с технологией G-SYNC. Выход HDMI 2.0b способен передавать сигнал с разрешением 4K UHD и кадровой частотой 60 Гц на совместимые мониторы и телевизоры. Три USB-порта Type-A предназначены для подключения дополнительных периферийных устройств, включая мышь, геймпад и шлемы виртуальной реальности. Наличие двух аудиоразъемов (для гарнитуры и микрофона) упрощает подключение внешнего микрофона для таких задач, как игровые трансляции, а ЦАП ESS Sabre класса Hi-Fi характеризуется низким уровнем шумов и искажений, обеспечивая виртуальное 7.1-канальное объемное звучание. В Украине уже доступна конфигурация ROG Zephyrus Duo 15 с процессором Intel Core i9-10980HK, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, двумя SSD по 1 ТБ в массиве RAID 0. Ее цена составляет 134 999 грн. Сообщается, что другие конфигурации ноутбука ожидаются уже в скором времени по цене от 99 999 грн.

Среди новинок ASUS хотелось бы также отметить и самые производительные системы ROG Strix SCAR 15/17. В них устанавливаются 8-ядерные процессоры Intel Core i9 10980HK. И если в 15-дюймовой модификации задействована графика NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (с ROG Boost до 1540 МГц) с тепловым пакетом 115 Вт, то в 17-дюймовом благодаря увеличенному модулю охлаждения, в состав которого входят 4 радиатора и 6 тепловых трубок, удалось встроить GeForce RTX 2080 SUPER (с технологией ROG Boost до 1560 МГц) с тепловым пакетом 150 Вт. Ноутбуки ROG Strix SCAR 15/17 ожидаются в августе со стартовой ценой 54999 грн.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Добавление шума для полностью безопасной связи

[22 июля] – Леонид Бараш

Добавление шума для полностью безопасной связи – Учить или не учить?

[21 июля] – Sergey Petrenko

Учить или не учить? – Чего ждать от 6G

[21 июля] – Тимур Ягофаров

Чего ждать от 6G – Борьба за маршрутизаторы

[20 июля] – Евгений Куликов

Борьба за маршрутизаторы – Если транзисторы не могут стать меньше, то разработчики ПО должны стать умнее • [17 июля] – Леонид Бараш