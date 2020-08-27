Второе поколение Pure Storage FlashArray//C - первый в отрасли all-QLC-массив

27 августа 2020 г., 16:45

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Компания Pure Storage представила второе поколение FlashArray//С, которое, по ее заявлению, позволяет значительно снизить стоимость ориентированных на емкость рабочих нагрузок и устранить необходимость в использовании устаревших гибридных дисковых массивов.



Pure отмчает, что это первый в индустрии all-QLC массив хранения данных FlashArray/C. Он основан на технологии Pure DirectFlashT и программной платформе Purity который обеспечивает производительность и экономику корпоративного уровня. Это еще один шаг на пути к реализации концепции Pure по внедрению флэш-памяти для всех сценариев использования во всем ее портфолио продуктов и решений.



Чтобы справиться с сегодняшними вызовами, предприятия должны сосредоточиться как на инновациях, так и на оптимизации производства, повышая эффективность и высвобождая человеческие ресурсы и финансы. Тем не менее, экономические трудности и проблемы, связанные с производительностью устаревших систем по хранению данных, заставляют ИТ-компании выбирать между задачами, ориентированными на производительность, и всем остальным. Каков результат? Центры обработки данных погрязли в структурных сложностях и проблемах, связанных с использованием ненужного оборудования, программного обеспечения, его обслуживанием и соответствующими затратами на обучение персонала.



Благодаря второму поколению FlashArray//C компания расширяет преимущества QLC, превращая их в высоконадежную среду носителей, обеспечивая при этом экономию в 30% по сравнению гибридными массивами такого же размера, представленными на рынке.



FlashArray//C доступна в вариантах с модулями QLC DirectFlash объемом памяти 24,7 ТБ и самым большим объемом памяти в индустрии – 49 ТБ, предлагая при этом максимально низкую общую стоимость владения. Это делает all-flash массив доступным для сценариев использования, которые были ранее возможны только при наличии вращающихся дисков или малоэффективных гибридных решений, таких как резервное копирование и защита данных, среды тестирования/разработки и консолидации рабочей нагрузки.



Современному бизнесу нужен быстрый доступ ко всем данным, будь то критически важные или ориентированные на емкость задачи и приложения. Линейка массивов Pure FlashArray существенно упрощает и модернизирует ИТ-деятельность, позволяя клиентам разместить все свои данные на одной гибкой платформе услуг. FlashArray//С подходит для рабочих задач, ориентированных на емкость, а СХД FlashArray//Х для высокопроизводительных рабочих нагрузок – и все это с использованием блочной СХД в облаке Cloud Block Store. Общие сервисы обработки данных на платформе FlashArray позволяют быстро и легко получать доступ к данным, управлять ими и обеспечивать их безопасность при различных рабочих нагрузках в разных регионах мира, а также в облаках. Объединяя данные из ресурсоемких сценариев использования (например, хранилища резервных копий и консолидации рабочей нагрузки) и высокопроизводительных сценариев использования (например, облачные базы данных) в одном месте, организации могут получить новые ценности для бизнеса, применяя мощную аналитику на своей платформе с общими API, мониторингом и поддержкой на мировом уровне.

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