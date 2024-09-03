Все більше компаній зі списку Fortune 500 відзначають ризики AI

3 сентября 2024 г., 17:25

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Кількість найбільших американських корпорацій зі списку Fortune 500, які вважають, що штучний інтелект може створювати ризики для їх бізнесу, досягла 281 (56,2%), згідно зі звітом Arize AI. Це на 473,5% більше, ніж торік.

Безумовно, стрибок у кількості попереджень збігається з вибухом обізнаності та інтересу до AI після того, як OpenAI випустила ChatGPT наприкінці 2022 року. Кількість компаній, які так чи інакше згадують про AI, зросла на 152% – до 323.

Тепер, коли штучний інтелект потрапив у поле зору корпоративних користувачів різних галузей, у фокусі їхньої уваги опинилися як можливості, так і ризики. Але деякі компанії занепокоєні більше, за інших. За даними Arise, лідирує в цьому сенсі індустрія засобів масової інформації та розваг: 91,7% компаній зі списку Fortune 500 у цьому сегменті вказують на ризики штучного інтелекту. Це пов'язано з тим, що генеративний штучний інтелект проникає в індустрію, а виконавці та компанії намагаються захисти свої інтереси від нової технології.

Так лідер стрімінгових сервісів Netflix побоюється, що відставання у сфері освоєння генеративного AI може негативно вплинути на його здатність ефективно конкурувати і як наслідок – на результати діяльності.

Голлівудський гігант Disney заявив, що неврегульованість правил використання GenAI можуть вплинути на потоки доходів від використання його інтелектуальної власності та на те, як він створює розважальні продукти.

За даними Arise, 86,4% підприємств, що займаються розробкою програмного забезпечення і технологій, 70% телекомунікаційних, 65,1% медичних, 62,7% фінансових компаній і 60% ритейлерів також висловили застереження.

Натомість ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, відзначають лише 18,8% автомобільних компаній, а також 37,3% енергетичних і 39,7% промислових.

AI становить загрозу також з погляду кібербезпеки та можливого витоку даних. Понад дві третини (69,4%) компаній, які згадують генеративний AI, занепокоєні ризиком розкриття інформації.

Загалом причини, через які генеративний AI називають фактором ризику, можна умовно поділити на чотири категорії, хоча вони не стандартизовані та часто перетинаються. Це конкурентні ризики, загальна шкода (репутаційна, фізична тощо), регуляторні ризики та кібербезпека.

Варто також відзначити дослідження, опубліковане в червні в Journal of Hospitality Market and Management, яке показало, що споживачі менш зацікавлені в покупці товару, якщо він позначений терміном «штучний інтелект». Люди не розуміють навіщо їм AI в кавоварці, в холодильнику чи пилотягу, і ставляться до цього з насторогою.

Звичайно, не всі компанії обмежують обговорення генеративного AI в річних фінансових звітах лише ризиками. 32 розповідають про переваги, дослідницькі проєкти або ширші наслідки для галузі від впровадження генеративного AI.

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