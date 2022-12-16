Враження від Apple Watch Ultra

16 декабря 2022 г., 17:55

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Закрию все-таки цього року гештальт з обіцянкою розповісти про новий смарт-годинник Apple – Watch Ultra, який приїхав ще в жовтні. До цього я користувався Apple Watch Series 6 – пропустивши Series 7, оскільки великий екран тієї моделі мене особливо не зачепив. Насправді я користувався відразу двома Apple Watch – Series 5 та Series 6, але я про це розповім трохи нижче. Пропуск покупки Series 7 мені якраз допоміг з виправданням, що у мене є якийсь ментальний «бюджет» на новий годинник, тому особливих сумнівів із приводу покупки нової моделі я не відчував. Усі попередні версії Apple Watch до цього у мене були алюмінієві, а я давно хотів спробувати, як воно по-дорослому, з титаном та сапфіром.

Відверто зізнаюся, що я зовсім не та аудиторія Apple Watch Ultra, яку показує Apple у своїх промо-матеріалах для цієї моделі. Я не бігаю марафони вранці, перепливаючи Ла-Манш після обіду і пірнаючи в Маріанський жолоб ближче до вечора. Я не живу спортом, хоч і намагаюся бути активним, і в моєму житті майже немає екстриму, якщо не брати до уваги їзду дорогами громадського користування на машині, яку ми зібрали самі в гаражі. Я можу піти на хайк у горах, де красиво, але навіть там не виникне потреби викликати допомогу через супутник завдяки iPhone 14 Pro, тому що буде доступний мобільний зв'язок.

Також, як ви пам'ятаєте, я ще маю велосипед, але за незалежними від мене обставинами, на жаль, цього року він набагато більше провисів на стіні, ніж у попередні роки. Коротше, я звичайна людина, і мені начхати на маркетингове позиціювання Watch Ultra компанією Apple. Мені просто сподобалася нова модель, і я її купив.

Перше, що помічають усі без винятку, дивлячись на AW Ultra – їх розмір. Що не дивно, оскільки вперше за стільки років існування смарт-годинників Apple компанія вирішила випустити хронометр у новому форм-факторі більшого розміру. Особливо помітна різниця, якщо на фотографії поблизу показують «класичні» Apple Watch на зап'ястя поруч із Ultra. Як не дивно, але ці фотографії вводять в оману, тому що створюють неправильне сприйняття розміру годинника на зап'ясті. Так, Ultra більше звичайних AW, але питання швидше в тому, чи занадто вони великі для зап'ястя? І моя відповідь на це питання – ні, не занадто. Точніше, для витонченого жіночого зап'ястя з 40-мм моделлю звичайних годинників Ultra дійсно будуть великими, з цим сперечатися. Але якщо 44/45-мм моделі виглядали на зап'ясті нормально, то Ultra не здаватиметься величезними. Навіть якщо першого дня буде відчуття чогось великого на руці (подивляючись краєм ока, таке може здатися), то можу вас запевнити, що це почуття досить швидко минає.

Щобільше, попри великий розмір, годинник ще й відносно легкий завдяки титановому корпусу. Тому не виникає відчуття важкості на зап'ясті. В якийсь момент – десь через 3-4 дні годинник стає «нормальним». Просто змінюється відправна точка порівняння, і на розміри перестаєш звертати увагу. Я сам про це переживав, ще чекаючи на доставку, і знаю, що інших потенційних користувачів це турбує. Але навіть з моїм відносно тонким зап'ястям годинник не відчувається і не виглядає великим. Одна штука, якої я трохи побоювався через новий розмір, що в холодну пору довгі рукави одягу чіплятимуться за великий корпус годинника, але цього не відбувається.

З погляду дизайну тут кожен собі вирішує, подобається вам конкретно така форма годинника чи ні. Елегантними AW Ultra можуть, напевно, назвати його лише «батьки» – дизайнери, які їх створювали. Поточний форм-фактор Apple Watch 7/8 серій однозначно елегантніший і приємніший на вигляд. Але дизайн, як говорили Джобс та Айв, це не тільки те, як продукт виглядає, але й те, як він працює. Це як з автомобілями: якась модель може рясніти різкими лініями та отворами для вентиляції компонентів та покращення аеродинаміки, але всі ці елементи потрібні та корисні, і в результаті завершують дизайн. Так і у випадку з AW Ultra – назвати їх красивими язик не повертається, але якимось чином усі елементи їхнього дизайну «працюють» так, що створюється відчуття завершеності продукту. Навіть піднята «губа» навколо екрана, що забезпечує йому додатковий захист, має гарний вигляд.

А ось додаткова кнопка, яка з’явилася на AW Ultra, мене трохи розчарувала. Я ношу годинник на правій руці, цифровою короною вгору (праворуч), тому нова додаткова кнопка знаходиться ліворуч. Я виявив, що коли носиш зимові або робочі рукавички, то при згинанні руки край рукавичок часто натискає на кнопку. Мало того, я натрапив на неодноразове спрацювання цієї кнопки, коли я, наприклад, намагаюся зробити скриншот на годиннику: я ставлю вказівний і середній пальці лівої руки на кнопку і корону з правого боку пристроїв, і випадково ставлю великий палець на цю нову кнопку. Упс! Іноді я випадково натискав її, коли просто намагався великим пальцем лівої руки натиснути на корону, а мій зігнутий вказівний палець знову опинявся на цій кнопці. Тому я відключив у цієї кнопки додаткову дію, але це не допомогло: тривале натискання на цю кнопку все одно викликає «аварійне» меню з опціями вимкнення пристрою, виклику екстрених служб і т.д. – навіть якщо у кнопки немає іншої функції. Не впевнений, але, можливо, якщо носити годинник на лівій руці, то буде зручніше, але в мене такий досвід.

Кілька місяців тому хтось запитав у мене про моє головне враження від нового годинника, і я, не замислюючись, сказав «Екран». І готовий повторити це знову: великий, яскравий і завжди увімкнений екран AW Ultra дійсно дуже приємний і впадає в око. Мені подобається розмір об'єктів і текстів на екрані, і, мені здається, я відчув дискомфорт, намагаючись повернутись на традиційні Apple Watch. Одним цим я для себе виправдовую апгрейд, отримуючи набагато більше задоволення від щоденного використання AW Ultra – настільки вони кращі за звичайні Apple Watch.

Говорячи про щоденне використання годинника, не можна не згадати й про акумулятор, якого в новому годиннику набагато більше (що і виправдовує його розмір). Як відомо, у часовому поясі Купертіно доба дорівнює 18 годинам – саме так Тім Кук розповідав про «батарею на весь день». В принципі, в останніх моделях AW 6/7 акумулятора вистачало на добу та більше. Але формально ніколи понад 18 годин не обіцяли. З Apple Watch тепер компанія обіцяє до 36 годин роботи від заряду, що, мабуть, у перекладі каліфорнійською означає «більше як два дні!». Але досить сарказму, тому що Apple не бреше, акумулятора Ultra-годинника дійсно вистачає на набагато більше часу, ніж попередніх моделей. Настільки більше, що за день з 6 ранку до 10 вечора, з одним тренуванням в 40-60 хвилин дуже часто витрачається близько 25-30% заряду (я не користуюсь мобільним зв'язком на годиннику). Вночі, якщо спати в годиннику, часто йде всього лише 2-3%! (Іноді 5-7%, і я не знаю, від чого ця різниця залежить). Я не перевіряв режим низького енергоспоживання з AW Ultra, але не здивуюся, якщо обіцяні 60 години дійсно можна отримати. Здавалося б, чудово, але я все одно незадоволений.

По-перше, я хотів би все-таки отримати годинник, який міг би працювати тиждень чи два без підзарядки. Я розумію, що для тієї функціональності, яка закладена в Apple Watch, з поточними технологіями акумуляторів, це фантастика, але це не заважає мені хотіти. По-друге (і це мій унікальний випадок), збільшений акумулятор AW Ultra зламав мені звичний розпорядок, і я цим незадоволений. Оскільки я прокидаюся рано, то я сплю в годиннику, щоб вони працювали як безшумний будильник, просто вібруючи на зап'ясті – це дозволяє мені тихо вислизнути з кімнати, поки дружина продовжує спати. До AW Ultra я вдень носив AW Series 6 вдень, а на ніч замість них одягав AW Series 5, які до цього цілий день лежали на зарядці. Вночі Series 6 заряджалися. Вранці я міняв годинник – і все було чудово: мені навіть не треба було думати про рівень заряду, я знав, що годинник без проблем доживе до зарядки ввечері. Тепер же з Apple Watch Ultra та їх великою батареєю якось дивно класти годинник на зарядку вночі, та й температуру тіла годинник міряє вночі.

При цьому, оскільки батарейка у годинника велика, то станція зарядки гаджетів, яка в мене була до цього, AW Ultra заряджає довго: тобто вранці або ввечері, поки вмиваєшся, душ, і т.д., годинник особливо не підзарядиш. У результаті я повернувся до ситуації, коли доводиться більше моніторити рівень заряду годинника, іноді навіть спати без нього (о ні!), або намагатися заряджати їх, наприклад, вдень, поки сидиш на робочих дзвінках. Я розумію, що все це звучить як «проблеми першого світу», які насправді такими і є. Але я описую свої враження і те, як годинник вписується в мій щоденний розпорядок. Загалом, нова велика батарейка – це чудово, і якщо ви просто заряджаєте годинник вночі, то вам це доведеться робити вдвічі, а то й утричі рідше.

Велика тема цього годинника – весь цей екстремальний спорт та активності, про які говорить Apple у маркетингових матеріалах. Як я вже згадав вище, я все-таки нормальна, а не залізна людина. Бігати я не люблю в принципі, тому я не можу з впевненістю сказати, наскільки можуть або не можуть насправді AW Ultra замінити годинник від Garmin. Як покращений, посилений, зі збільшеним акумулятором цей новий годинник точно дозволить бігати марафони або брати участь в інших тривалих одноденних заходах, не побоюючись, що закінчиться акумулятор. Чи можуть вони замінити якісь вузькоспеціалізовані моделі годинника для певної активності – вирішувати вам. Як і в будь-якій справі, після певного рівня залучення досягається дзен, коли розумієш, що потрібно щось, що саме «заточено» під цю справу. Я свого часу досить багато часу витратив, намагаючись замінити комбінацією Apple Watch та iPhone велосипедний комп'ютер: навігація за маршрутом, виміри пульсу, рівень потужності на педалях та інше – все це можна зробити й з цими гаджетами, але наскільки ж це простіше та зручніше зі спеціалізованим велокомп'ютером. Тому коли хтось у мене запитав «а як новий годинник з велосипедом?», моя відповідь: та ніяк, як був комп'ютер центром усього, так і залишився. А дані потім синхронізуються у телефон, і мене все влаштовує. Але, як мені здається, для більшості звичайних любителів бігу, пірнання, хайкінгу та іншого Apple Watch Ultra буде а) більш ніж достатньо, і б) точно краще, ніж звичайні Apple Watch.

І останнє, що я хотів відзначити про Apple Watch Ultra – нові ремінці. Не дивно, що до нового розміру годинника Apple випустила й оптимізовані під нього ремінці – Alpine Loop, Trail Loop та Ocean Band. Ремінці від попередніх розмірів годинника 44 мм теж сумісні. Але виглядають зазвичай дещо недоречно в комбінації з великим годинником. Я відразу купив годинник з помаранчевим Alpine Loop, і вважаю, що це найкраща комбінація AW Ultra та ремінця з погляду зовнішнього вигляду. (Знову ж таки, ремінець нагадує мені про помаранчеву Camaro у минулому житті). Проблема з ремінцем помаранчевого кольору полягає в тому, що брудниться він дуже швидко. Особливо якщо щодня проводиш кілька годин із собакою. Тому додатково я купив зелений Alpine Loop з тих міркувань, що на цьому майже військовому зеленому кольорі бруд буде видно менше. Але, крім цього, я також придбав і чорно-сірий Trail Loop ремінець (що з помаранчевою вставкою). Trail Loop набагато м'якший і приємніший у щоденному носінні. Хоча, повторюся, Alpine Loop виглядають, як на мене, найбільш доречно з Apple Watch Ultra. Ocean Band я в магазині мацав, і вони мені не сподобалися. Але у вас можуть бути інші вподобання. Хороші новини, що й Alpine і Trail Loop чудово миються в посудомийній машині.

Відповідаючи на ще одне запитання читача про те, як все ж таки не купити Apple Watch Ultra, хочу сказати наступне:

а) я так собі порадник із цього приводу, тому що я їх купив;

б) все зводиться до простого рівняння: якщо є гроші на AW Ultra – можна купувати. Нема грошей – купувати не варто.

Хоча, як я згадував вище, якщо вам потрібний спеціалізований пристрій, тому що ви глибоко поринули в деяку активність, то треба уважно дивитися і пробувати, чи Apple Watch Ultra підійдуть вам. Apple цілком усвідомлено ігнорує нішу маніяків, які й уві сні можуть продиктувати список вимог до пристрою, що ідеально підходить до їхнього захоплення. Для звичайних людей з відповідним бюджетом Apple Watch Ultra є абсолютно новий рівень смарт-годинників Apple Watch, з новим дизайном і новими можливостями. Apple Watch Ultra абсолютно однозначно найкращі Apple Watch на цей момент, і найкращий гаджет, який Apple випустила цього року, на мою думку.

Враження від Apple Watch Ultra

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