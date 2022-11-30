Впровадження технології GDDR6W подвоює місткість і продуктивність пам'яті

30 ноября 2022 г., 13:15

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Компанія Samsung Electronics розкрила деталі розробленої нею технології GDDR6W (x64), яка базується на GDDR6 (x32). Відмінність GDDR6W полягає в застосуванні технології Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP, без вентиляторне пакування на рівні пластини).



Нагадаємо, що в липні Samsung представила пам'ять GDDR6 зі швидкістю 24 Гбіт/с. GDDR6W подвоює цю пропускну здатність (продуктивність) і місткість, залишаючись при цьому ідентичного розміру з GDDR6. Завдяки незмінним розмірам нові мікросхеми пам'яті можна легко впровадити в ті самі виробничі процеси, які клієнти використовували для GDDR6, із застосуванням технології побудови й укладання FOWLP, що скорочує час і витрати на виробництво.



Місткість графічної DRAM збільшилася з 16 Гб до 32 Гб, а пропускна здатність і кількість входів/виходів подвоїлися з 32 до 64. Іншими словами, площа, необхідна для пам'яті, скоротилася на 50% порівняно з попередніми моделями.



Як правило, розмір пакета збільшується в міру укладання більшої кількості чипів. Однак існують фізичні чинники, які обмежують максимальну висоту пакета. Ба більше, хоча укладання чипів у стопку збільшує місткість, це призводить до зниження тепловиділення і продуктивності. Щоб подолати ці недоліки, було застосовано технологію FOWLP для GDDR6W. Вона передбачає безпосередній монтаж матриці пам'яті на кремнієву пластину, а не на друковану плату. При цьому застосовується технологія RDL (Re-distribution layer, шар перерозподілу), що дає змогу створювати набагато тонші схеми розводки. Крім того, відсутність друкованої плати дає змогу зменшити товщину корпусу і поліпшити розсіювання тепла.



Висота GDDR6W на основі FOWLP становить 0,7 мм - на 36% менше, ніж у попереднього корпусу заввишки 1,1 мм. І всупереч багатошаровості чіпа, він, як і раніше, має ті самі теплові властивості та продуктивність, що й наявна GDDR6. Однак, на відміну від GDDR6, пропускна спроможність GDDR6W на базі FOWLP може бути подвоєна завдяки збільшеній кількості входів/виходів на одне упаковування.



Під пакуванням розуміється процес розрізання виготовлених пластин на напівпровідникові форми або з'єднувальні дроти. У промисловості цей процес відомий як "зворотний процес". У той час як напівпровідникова промисловість постійно розвивається в напрямку максимально можливого масштабування схем у процесі front-end, технологія паковання стає дедалі важливішою в міру того, як промисловість наближається до фізичних меж граничних розмірів чипів. Саме тому Samsung використовує в GDDR6W свою технологію пакування 3D IC, створюючи єдине паковання шляхом укладання безлічі чипів у вигляді пластин. Це одна з багатьох інновацій, запланованих для того, щоб зробити вдосконалене пакування для GDDR6W швидшим і ефективнішим.



Нова технологія GDDR6W може підтримувати пропускну здатність рівня HBM на системному рівні. Пропускна здатність HBM2E на системному рівні становить 1,6 ТБ/с на основі 4K входів/виходів системного рівня та швидкості передавання даних 3,2 Гбіт/с на контакт. GDDR6W, з іншого боку, може забезпечити пропускну здатність 1,4 ТБ/с на основі 512 входів/виходів системного рівня та швидкості передавання даних 22 Гбіт/с на контакт. Ба більше, оскільки GDDR6W скорочує кількість входів/виходів приблизно до 1/8 порівняно з HBM2E, відпадає необхідність у використанні мікроперемичок. Це робить її більш економічно ефективною без необхідності використання проміжного шару.



"Завдяки застосуванню передової технології пакування GDDR6, GDDR6W забезпечує вдвічі більшу місткість пам'яті та продуктивність, як порівняти з аналогічними за розміром корпусами", - сказав ЧолМін Парк (CheolMin Park), віцепрезидент із планування нового бізнесу підрозділу пам'яті Samsung Electronics. "Завдяки GDDR6W ми зможемо створити диференційовані продукти пам'яті, здатні задовольнити різні потреби клієнтів, що стане важливим кроком на шляху до закріплення нашого лідерства на ринку".



Зазначається, що Samsung Electronics завершила стандартизацію JEDEC для продуктів GDDR6W у другому кварталі цього року. Компанія також оголосила, що у співпраці зі своїми партнерами з GPU розширить застосування GDDR6W у пристроях малого формфактора, як-от ноутбуки, а також у нових високопродуктивних прискорювачах, які використовуються для застосунків штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

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