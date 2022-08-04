Волонтери EPAM створили платформу, щоб збирати дані для посівної кампанії в Україні

4 августа 2022 г., 10:35

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Команда спеціалістів-волонтерів українського офісу EPAM Systems розробила платформу (https://agrostatus.org) зі збору даних для посівної в Україні.



Це спеціальна онлайн-платформа, ініційована Міністерством аграрної політики та продовольства України. Вона дала змогу за два тижні до посівної зібрати та проаналізувати дані про поточний стан фермерських господарств, техніки та палива, площі обстрілюваних чи замінованих полів та полів готових до посівної, а також наявну кількість насіння, добрив та інших.



Загалом понад 2500 фермерів скористалися платформою та поділилися даними щодо матеріально-технічного забезпечення для посівної в умовах воєнного стану. Фахівці Мінагрополітики проводили детальний аналіз отриманої інформації, співпрацювали з міжнародними та українськими партнерами та спрямовували відповідну допомогу за потреби.



У міністерстві зазначили, що у 2022 році - найбільш відповідальна посівна за всю історію України. І саме ця платформа дала змогу швидко зібрати та обробити інформацію в умовах початку війни, а також оцінити необхідний масштаб втручання держави та міжнародних партнерів для більш ефективного проведення посівної кампанії в Україні. Варто зазначити, що значну частину продовольства реалізують на експорт, тому успішно проведена посівна була важливою не тільки для України, але й для всього світу.



Над розробкою платформи працювала команда з 5 спеціалістів українського офісу EPAM на волонтерських засадах, серед яких архітектори рішень, інженери програмного забезпечення, розробники та дизайнери.



Основна ідея платформи - щоб аграрії могли інтуїтивно та швидко заповнювати форму, а міністерство - отримувати в агрегованому стані всю необхідну інформацію та бачити її у вигляді інфографіки з можливістю гнучкої маніпуляції даними. Як сховище для даних - Firebase Realtime Database, потім за допомогою Firebase Cloud Functions дані агрегувались в Google BigQuery, до якого було під’єднано Google Data Studio, яка використовувалась для агрегування даних з інфографікою. У результаті - на мапі України представники міністерства мали можливість щоденно бачити кількість аграрних площ для посіву та деталі відповідних потреб у насінні, паливі, гербіцидах чи пестицидах. Платформу створили всього за п’ять днів. Під час розробки були враховані всі сучасні вимоги до безпеки й захисту інформації та посилені заходи безпеки даних в умовах війни.

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