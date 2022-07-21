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Volkswagen та STMicroelectronics будуть спільно розробляти чипи для майбутніх software-defined cars

21 июля 2022 г., 16:45

Volkswagen Group та STMicroelectronics офіційно оголосили старт співпраці у напрямку розробки однокристальної платформи, на якій будуть базуватися «програмно-визначені автомобілі» (software-defined cars).

До цього кроку компанії підштовхнув глобальний дефіцит чіпів, який не сходить вже третій рік.

Германський автовиробник має намір посилити контроль над постачанням чіпів для своїх потреб, а також закласти напівпровідниковий базис для машин нового покоління.

Volkswagen і STMicroelectronics поки не надали якихось деталей стосовно фінансових подробиць угоди та майбутніх планів з таймінгом. У рамках підписаної угоди планується створення нового чіпа, який увійде до сімейства мікроконтролерів Stellar.

З боку Volkswagen Group сумісними проєктами з STMicroelectronics буде займатися дочірня компанія CARIAD.

Партнери також заявили, що виробником чипів спільної розробки буде компанія TSMC.

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