Визначено переможців на Open Data Hackathon із соціально важливими проєктами

25 июня 2024 г., 13:35

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Завдяки новій ініціативі Open Data Hackathon молоді фахівці мають змогу розробляти власні проєкти на основі відкритих даних. За перемогу в щорічному хакатоні змагалися понад 230 спеціалістів. До фіналу дійшли 10 команд з рішеннями, які покращують надання медичних послуг, сприяють економічному зростанню, вирішують соціальні виклики та протидіють корупції. Разом із 45 менторами учасники змогли перетворити ідеї на повноцінні проєкти для розвитку України.

Члени журі оцінювали рішення учасників за інноваційністю ідеї, використанням відкритих даних, потенціалом конкурентоспроможності та впливу, прогресом упродовж хакатону, наявністю сильної команди та якісної презентації. Переможцями хакатону стали три команди.

Профорієнтаційна платформа для підлітків і батьків «Струм». Там зібрана актуальна інформація про ринок праці, можливості навчання, стажування та практики, а також гейміфікований алгоритм для допомоги з вибором професії.

Платформа аналізу офіційної статистики щодо протидії злочинності CrimeDataLab. Вона допомагає оцінювати ефективність правоохоронних і судових органів та поєднує інтерактивні дашборди, ШІ-помічник для роботи з даними й інструменти data science.

ШІ-помічник у форматі чат-бота «ТУТ Здоровʼя» допомагає користувачам із пошуком сімейного лікаря, безоплатних ліків за програмою «Доступні ліки» та медичних послуг.

Таким чином ці команди здобули місце в майбутньому Open Data Accelerator, де боротимуться за загальний грантовий фонд у понад 5,8 млн грн та призи від партнерів.

Open Data Hackathon реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Виконавчий партнер у реалізації проєкту – організація SocialBoost.

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