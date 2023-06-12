Вітрова та сонячна енергетика випередили в ЄС у травні генерацію на базі викопних джерел

12 июня 2023 г., 9:35

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Нові дані аналітичного центру Ember показують, що у травні вітрова та сонячна енергетика виробили більше електроенергії в ЄС, ніж викопні види палива, за перший повний місяць спостережень. Майже третина електроенергії в ЄС у травні була вироблена за допомогою вітру та сонця (31%, 59 ТВт-год), тоді як викопні види палива виробили рекордно низький показник - 27% (53 ТВт-год).





"Перехід Європи на альтернативну енергетику вийшов на гіпердрайв, - підкреслила Сара Браун (Sarah Brown), керівник Ember в Європі. - Чиста енергетика продовжує бити рекорд за рекордом".





Новий рубіж був досягнутий завдяки зростанню сонячної енергетики, високим показникам вітроенергетики та низькому попиту на електроенергію. У травні сонячна енергетика виробила рекордні 14% електроенергії в ЄС, досягнувши історичного максимуму в 27 ТВт-год, що перевищує рекорди, встановлені в липні минулого року. Вперше сонячна генерація в ЄС обігнала вугільну - в травні остання дала лише 10% електроенергії в регіоні.





Вітроенергетика зросла в річному обчисленні і в травні до 17% всього видобудку в ЄС (32 ТВт-год). Однак це нижче рекорду, встановленого в січні цього року, коли на цей напрямок приходилося 23% (54 ТВт-год).





Високі показники вітрової та сонячної енергетики означають, що вугільна генерація в ЄС впала до рекордно низького місячного рівня в травні, і лише 10% (20 ТВт-год) електроенергії в ЄС надходило з найбільш забруднюючого джерела. Рекордно низьке виробництво на базі використання вугілля в травні було трохи нижче попереднього рекорду, встановленого під час карантинних обмежень через пандемію, коли вугільна енергетика виробила трохи більше 10% електроенергії в ЄС у квітні 2020 року. Частка генерації з використанням газу становила найнижчу частку з 2018 року - лише 15%.





Падіння викопних джерел енергії минулого місяця не стало винятком. Збільшення потужностей відновлюваної енергетики, особливо сонячної, та падіння попиту на електроенергію вивели вітрову та сонячну енергетику вперед і спричинили падіння цін на викопне паливо наприкінці 2022 року та у 2023 році. З січня по травень цього року вугільна та газова генерація впала на 20% та 15% відповідно порівняно з аналогічним періодом 2022 року, тоді як сонячна генерація зросла на 10%, а вітрова - на 5%. Опублікований у січні Європейський огляд електроенергетики Ember показав, що вітрова та сонячна генерація обігнали газову в ЄС у 2022 році, що стало першим повним роком, коли це сталося. Зараз вітрова та сонячна енергетика виробляють більше, ніж усі викопні види палива разом узяті за один місяць.





Загальноєвропейське скорочення виробництва викопного палива відображається на багатьох країнах. У Німеччині, попри закриття останніх атомних електростанцій на початку цього року, вугільна генерація впала до найнижчого рівня (7 ТВт-год) з початку 2020 року через низький попит, потужну вітрову і сонячну генерацію та збільшення імпорту електроенергії. У Польщі, одному з найбільших виробників вугільної електроенергії в Європі, вугільна генерація впала до історичного мінімуму (62%, 7 ТВт-год).





"Сонячна та вітрова енергетика допомагають скоротити використання викопного палива. Мало того, що вугільна енергетика досягла нових мінімумів, так ще й газ також падає. Цього року ЄС очікує величезне скорочення використання викопних джерел енергії, оскільки вітрова та сонячна енергетика стають основою майбутньої електроенергетичної системи», заявила Сара Браун.

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