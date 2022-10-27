Витрати на технології постійно уповільнюються

27 октября 2022 г., 13:05

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Це відмітив Дейв Велланте (David Vellante), співгенеральний директор SiliconANGLE Media.



Головні інформаційні директори гальмують витрати, це зрозуміло. Останнє макродослідження Enterprise Technology Research показує кількісну оцінку того, що ми вже знаємо, як правду, що витрати на інформаційні технології сповільнюються. ІТ-директори та ІТ-покупці прогнозують, що цього року їхні витрати на технології зростуть на 5,5%, що є значним уповільненням від їхніх очікувань на кінець 2021 року. Але ці рівні все ще значно перевищують історичні норми – тому, хоча фактор гарного самопочуття може бути під певною загрозою, загалом все досить добре – принаймні на даний момент.



Ось останні дані ETR про витрати на макротехнології, зокрема про стратегії, які організації використовують для скорочення витрат, і про те, які категорії проектів продовжують отримувати найбільшу популярність.



Наприкінці минулого року ІТ-директори були набагато оптимістичнішими, ніж сьогодні. Тоді вони вважали, що їхні сукупні витрати зростуть більш ніж на 8%.



Звичайно, на той час очікувалося, що економіка була готова до напіввпорядкованого повернення до нормального стану. Цього не сталося, і прогноз витрат цього року знизився до 5,5% зростання. Це базується на останньому опитуванні ETR CIO, яке охоплює понад 1100 респондентів.



Це зростання все ще на 200-300 базисних пунктів перевищує історичні норми. І дивлячись уперед на наступний рік, ІТ-директори очікують прискореного зростання, повертаючись до рівня 6%. Як зазначалося, видимість менш чітка, ніж у роки до COVID-19. Але суть полягає в тому, що цифрові трансформації продовжують підвищувати витрати на ІТ вище історичного рівня.



ETR запитав респондентів про різні дії, які вони вживають. Дві виділялися. Це: «ми прискорюємо нові ІТ-проекти» (верхня гілка) і «ми заморожуємо проекти» (нижня гілка). Якщо побудувати графік (див. нижче), то можна побачити зближення цих двох ліній з часом, що, звичайно, сигналізує про уповільнення.



Але знову ж таки, це не тривожні дані. У першому кварталі 2020 року прибуток становив 12% проти 25% сьогодні, а заморожування проектів становило 22% проти 13% сьогодні. Відносно кажучи, динаміка витрат все ще сильна.



ETR поставив додаткове запитання респондентам, які вказали, що витрати цього кварталу зменшаться порівняно з тим самим кварталом минулого року.



Виявилось, що найпоширенішим підходом все ще є консолідація зайвих постачальників у різних сферах діяльності. Крім того, у цьому опитуванні спостерігався значний стрибок – з 14% до 20% – респондентів, які заявили, що прагнуть до законопроекту про хмару. Таким чином, разом 45% респондентів планують скоротити свої витрати на замовлення.



Які ж висновки з останніх даних про витрати?

По-перше, цільові показники витрат знижуються до середнього діапазону 5%, але це значно вище за історичні норми. Хоча ІТ-директори гальмують проекти, вони все ще рухаються вперед темпами, вищими за рівень до COVID-19, і заморожують менше проектів.



По-друге, спостерігається двостороння монета моделей «оплата тільки за спожите». Це одна з привабливих функцій на вимогу. Можна побачити, що фірми приділяють більшу увагу рахункам за хмару. І є трохи несподіваної негативної реакції на недоліки моделі ціноутворення SaaS, яка блокує замовника на певні терміни.



По-третє, справжня економія, однак, походить від усунення зайвих постачальників, що може сприяти деяким великим фірмам, таким як Microsoft, Amazon.com, Oracle, Dell Technologies, Salesforce, ServiceNow, IBM, НРЕ, Cisco Systems та інші.



Таким чином вважається, що зростання в сферах, пов’язаних з даними, є пріоритетом для ІТ-директорів.



Отже, хоча це відчувається як значне уповільнення, небо аж ніяк не падає. Існують такі «поза нашим контролем» фактори, як відсоткові ставки, Україна, пропозиція нафти, заробітна плата тощо, які створюють невизначеність і змушують фірми бути більш обережними.



Але загалом залишається оптимізм, оскільки провідні технологічні компанії добре керовані та мають довгу злетну смугу на балансі. Таким чином, вони можуть коригувати витрати відповідно до невизначеного середовища та залишатися гнучкими при цьому.

Лінії прискорення проектів (верхня гілка) та замороження проектів зближуються

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