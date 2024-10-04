Витрати на спільну хмарну інфраструктуру у ІІ кв. зросли на 74,9% до 35,3 млрд дол.

4 октября 2024 г., 11:45

0

Tweet

Згідно з даними IDC витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні ІТ-середовища, зросли на 61,5% у другому кварталі 2024 року до 42,9 млрд дол. у річному обчисленні.

Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують випереджати нехмарний сегмент: у ІІ кв. вони зросли на 41,4% до 19,4 млрд дол. У сегменті хмарної інфраструктури спостерігалося нижче зростання попиту на одиницю продукції на 17,7%, що пов'язано з постійним підвищенням середніх цін реалізації (ASP), в основному пов'язаним з експоненціальним зростанням поставок серверів з графічними процесорами.

«Зростання витрат на хмарну інфраструктуру продовжує бути зумовленим прискореними інвестиціями у проекти, пов’язані з AI, що особливо вплинуло на сервери, а також сприяло витратам на корпоративні сховища, – зазначив Хуан Пабло Семінара (Juan Pablo Seminara), директор з досліджень IDC. - Різні опитування, проведені IDC у 2024 році, демонструють, як плани інвестицій у AI зростають і визначають пріоритети інвестицій майже в кожному регіоні. Гіперскейлери, постачальники цифрових послуг та великі постачальники хмарних послуг продовжують підштовхувати зростання та матимуть позитивний вплив на ринок у 2024 та 2025 роках. Поліпшені економічні перспективи також сприятимуть подальшому розширенню позитивного настрою».

Витрати на спільну хмарну інфраструктуру досягли 35,3 мільярдів доларів у цьому кварталі, збільшившись на 74,9% у порівнянні з минулим роком. Категорія спільної хмарної інфраструктури продовжує захоплювати найбільшу частку витрат у порівнянні з виділеними розгортаннями та витратами на нехмарні впровадження, при цьому спільна хмара становить 56,6% від загальних витрат на інфраструктуру у ІІ кв. Сегмент виділеної хмарної інфраструктури показав нижче зростання на 19,2% у річному вимірі у другому кварталі до 7,6 мільярдів доларів.

У 2024 році IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру зростуть на 48,8% у порівнянні з 2023 роком до 164 мільярдів доларів. Витрати на нехмарну інфраструктуру, як очікується, зростуть на 11,7% до 67,5 мільярдів доларів. Витрати на спільну хмарну інфраструктуру, за прогнозами, зростуть на 57,9% у річному вимірі до 131,9 мільярдів доларів за рік. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру також очікуються зростання на двозначний відсоток у 2024 році на 20,4%, досягнувши 32,1 мільярда доларів за рік. Зниженій прогноз росту для не-хмарної інфраструктури на 11,7% у 2024 році відображає те, що, хоча більшість зростання прийде з витрат на хмари, загальні нехмарні виділені системи продовжують відновлюватися в цьому році.

До категорії постачальників послуг IDC відносить постачальників хмарних послуг, постачальників цифрових послуг, постачальників послуг зв'язку, гіперскейлерів та постачальників керованих послуг. У ІІ кв. провайдери послуг як група витратили 41,8 млрд дол. на інфраструктуру обчислень і зберігання даних, що на 64,2% більше, ніж у попередньому році. Ці витрати склали 67,2% від загального обсягу ринку. Несервісні провайдери (наприклад, підприємства, уряд тощо), також збільшили свої витрати до 20,5 млрд дол., що на 38,2% більше, ніж у попередньому році. IDC очікує, що у 2024 році витрати постачальників послуг на обчислення та зберігання даних досягнуть 157,8 млрд дол., що на 49,4% більше, ніж у попередньому році.

З географічної точки зору, витрати на хмарну інфраструктуру у ІІ кв. демонструють дуже позитивні результати у всіх регіонах, де найбільш швидко зростаючими регіонами були Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю), Японія, США та Канада, де зростання склало 110,7%, 98,1%, 72,1% та 53,8% у порівнянні з попереднім роком, відповідно. Інші регіони також показали дуже солідне річне зростання: Центральна та Східна Європа, Західна Європа, Китай, Близький Схід та Африка і Латинська Америка зросли на 48,7%, 27,7%, 24,8%, 23,4% і 9,7% у такому порядку.

У довгостроковій перспективі IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть середньорічний темп зростання (CAGR) 18,1% протягом прогнозованого періоду 2023-2028 років, досягнувши 253,0 млрд дол. у 2028 році і склавши 76,4% від загальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних. Витрати на загальну хмарну інфраструктуру становитимуть 78,6% від загальних витрат на хмарну інфраструктуру в 2028 році, зростаючи на 18,9% в середньорічному обчисленні і досягнувши 198,8 млрд дол. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 15,3% в середньорічному обчисленні до 54,3 млрд дол. Витрати на нехмарну інфраструктуру також відновляться на 5,3% в середньорічному обчисленні і досягнуть 78,3 млрд дол. у 2028 році. Очікується, що витрати постачальників послуг на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних зростуть на 17,1% в середньорічному обчисленні і досягнуть 233,0 млрд дол. у 2028 році.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора