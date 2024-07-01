Витрати на спільну хмарну інфраструктуру продовжують прискорюватися - на 36,9% у минулому кварталі

1 июля 2024 г., 14:25

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Згідно з даними щоквартального всесвітнього звіту IDC Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment, витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні ІТ-середовища, збільшилися на 36,9% в річному обчисленні в першому кварталі 2024 року до 33 мільярдів доларів.



Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують випереджати нехмарний сегмент, причому останній зріс на 5,7% в I кв. 2024 р. до 13,9 млрд доларів. У сегменті хмарної інфраструктури спостерігалося повільніше зростання попиту на одиницю продукції на 11,4%, що пов’язано з постійним підвищенням середніх цін реалізації (ASP), в основному пов’язаним з більш високими, ніж зазвичай, поставками серверів з графічними процесорами.



«Зростання витрат на хмарну інфраструктуру продовжує стимулюватися вибухом інвестицій, пов’язаних зі штучним інтелектом, які впливають не лише на сервери, але й починають позитивно впливати на корпоративні системи зберігання даних, - завив Хуан Пабло Семінара (Juan Pablo Seminara), директор з досліджень IDC у відділі Worldwide Enterprise Infrastructure Tracker. - Попри те, що певна обережність все ще зберігається з соціально-політичного боку, стало зрозуміло, що інвестиційні плани в AI не сповільняться в 2024 році і будуть продовжувати рости високими темпами в цьому році і в наступні періоди. Крім того, поліпшення економічних перспектив сприяє дуже позитивному прогнозу витрат на 2024 і 2025 роки, коли витрати на хмарні технології зростатимуть двозначними темпами».



Витрати на публічну хмарну інфраструктуру в цьому кварталі досягли 26,3 млрд дол., що на 43,9% більше, ніж рік тому. Категорія спільної хмарної інфраструктури продовжує утримувати найбільшу частку витрат у порівнянні з розгортанням виділених (приватних) хмар і витратами на нехмарні сервіси. У І кв. на хмарну інфраструктуру загального користування припадало 56,1% від всіх витрат на інфраструктуру. Сегмент виділеної хмарної інфраструктури продемонстрував нижчі темпи зростання на 15,3% в річному обчисленні в I кв. 24 до 6,7 млрд дол.



На 2024 рік IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру зростуть на 26,1% порівняно з минулим роком до 138,3 млрд дол. Нехмарна інфраструктура зросте на 8,4% до 64,8 млрд дол. Очікується, що загальна хмарна інфраструктура зросте на 30,4% в річному обчисленні до 108,3 мільярдів доларів за весь рік. Прогнозується, що витрати на виділену хмарну інфраструктуру також матимуть двозначне зростання у 2024 році на 12,8%, досягнувши 30,0 млрд дол. за весь рік. Помірний прогноз зростання нехмарної інфраструктури на рівні 8,4% у цьому році свідчить про те, що, хоча більша частина зростання припаде на хмарні витрати, загальні нехмарні виділені системи відновляться в цьому році.



До категорії постачальників послуг IDC відносить постачальників хмарних послуг, постачальників цифрових послуг, постачальників послуг зв’язку, гіперскейлерів та постачальників керованих послуг. У першому кварталі 2024 році провайдери послуг як група витратили 32,2 млрд дол. на інфраструктуру обчислень і зберігання даних, що на 37,9% більше, ніж у попередньому році. Ці витрати склали 68,7% від загального обсягу ринку. Провайдери, які не надають послуг (наприклад, підприємства, уряд тощо), також збільшили свої витрати до 14,7 млрд дол., що на 5,8% більше, ніж у попередньому році. IDC очікує, що у 2024 р. витрати постачальників послуг на обчислення та зберігання даних досягнуть 132,2 млрд дол., що на 26,2% більше, ніж рік тому.



На географічній основі, витрати на хмарну інфраструктуру в І кв. показали дуже позитивні результати в цілому, де лише Латинська Америка продемонструвала зниження на 2,8%, тоді як Західна Європа та Близький Схід і Африка були єдиними регіонами, які зросли на однозначні цифри - 4% і 5,3%, відповідно. На ці результати значною мірою вплинула політична напруженість, яка затримує інвестиційні плани. Регіонами, які продемонстрували стійке двозначне зростання, стали Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю), Японія, Центральна та Східна Європа, США, Китай (КНР) та Канада, де витрати на хмарні технології зросли на 85,4%, 53,1%, 42,6%, 37%, 33,7% та 16,1% у річному обчисленні, відповідно. Більша частина зростання пов’язана з великими проектами на основі високопродуктивних обчислень (HPC) та штучного інтелекту, деякі з яких були відкладені через проблеми з постачанням у минулому.



У довгостроковій перспективі IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть середньорічний темп зростання (CAGR) 14,3% протягом прогнозованого періоду 2023-2028 років, досягнувши 213,7 млрд дол. у 2028 році і склавши 75% від загальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання. Витрати на загальну хмарну інфраструктуру становитимуть 77,5% від загальних витрат на хмарні технології у 2028 році, зростаючи на 14,8% в середньорічному обчисленні і досягнувши 165,6 мільярда доларів. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 12,6% в середньорічному обчисленні до 48,2 мільярда доларів. Витрати на нехмарну інфраструктуру також відновляться на 3,6% в середньорічному обчисленні і досягнуть 71,4 млрд доларів у 2028 році. Очікується, що витрати провайдерів послуг на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних зростуть на 13,8% в середньорічному обчисленні і досягнуть 199,9 млрд дол. у 2028 році.

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