Витрати на безпеку в Європі зростуть на 10,6% у 2023

28 марта 2023 г., 9:35

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Зростаючі потреби в безпеці, нові нормативні акти та підвищений ризик атак з вимогою викупу через поточну геополітичну ситуацію продовжують стимулювати витрати на безпеку в Європі. Згідно зі звітом IDC Worldwide Security Spending Guide, загальні витрати на безпеку в регіоні зростуть на 10,6% у 2023 році. Протягом прогнозованого періоду витрати в регіоні продовжать зростати майже двозначними темпами, і у 2026 році загальний обсяг витрат досягне 71 мільярда доларів.

Великобританія, Німеччина і Франція є країнами з найбільшими витратами на безпеку, на які разом припадає більше половини європейського ринку безпеки. У Центральній та Східній Європі найшвидше зростатиме Чеська Республіка у 2023 році - понад 12% у річному обчисленні.

«Дослідження IDC показує, що постійні збої та динамічний ландшафт загроз змусили європейські організації переосмислити свою кіберстійкість та проактивно забезпечувати дотримання належної кібергігієни, - наголоив Ромен Фушеро (Romain Fouchereau), менеджер з досліджень IDC з питань європейської безпеки. Прийняття принципів нульової довіри для посилення заходів безпеки і впровадження безпечного контролю доступу в мережах, додатках і пристроях стало головним пріоритетом, з визначеною стратегією і підтримкою вищого керівництва для нових інвестицій та ініціатив».

Європейські витрати на програмне забезпечення будуть лідирувати за темпами зростання в 2023 р. і складуть приблизно 11% в річному обчисленні, але найбільші витрати цього року будуть спрямовані на служби безпеки, що відображає їх ключову роль для європейських організацій в різних галузях.

«Ми бачимо, що на додаток до програмного та апаратного забезпечення, європейські компанії також мають дуже реальну потребу в послугах безпеки, щоб гарантувати безперервність своєї діяльності та дотримання нормативних вимог, - сказав Володимир Зівадінович (Vladimir Zivadinovic), старший аналітик IDC European Data and Analytics, -

Це особливо актуально для організацій з обмеженими компетенціями в галузі безпеки, особливо для малих і середніх підприємств у менш цифрових вертикалях, таких як медіа, виробництво та охорона здоров’я».

У 2023 році фінансовий сектор матиме найвищі витрати в Європі по дланому напрямку, що зумовлено необхідністю захисту даних та дотриманням нормативних вимог. У той же час, динаміка ринку підштовхує фінансові установи до підвищення швидкості реагування та гнучкості. Служби безпеки матимуть вирішальне значення для розкриття повного потенціалу внутрішніх ІТ-команд, щоб зосередитися на нових послугах та покращенні клієнтського досвіду.

За фінансовим сектором слідом йде промисловістю та державний сектор, який у 2023 році. Промисловість і надалі зосереджуватиметься на захисті своїх промислових активів, які будуть все більше пов'язані з корпоративною ІТ-мережею. Державний сектор продовжить інвестувати в захист даних і реалізацію своїх ініціатив з цифрової трансформації, які стають мішенню все більш витончених атак з вимогою викупу.

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