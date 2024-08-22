Виторг Xiaomi у другому кварталі зріс на 32% до 12,45 млрд дол.

22 августа 2024 г., 11:45

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Reuters пише, що китайська компанія Xiaomi повідомила про вищий, ніж очікувалося, дохід за другий квартал, вперше показавши внесок свого автомобільного підрозділу в розмірі 6,2 млрд юанів (869,2 млн дол.).

За три місяці, що закінчилися в червні, виторг Xiaomi зріс на 32% до 88,9 млрд юанів (12,45 млрд дол.), перевищивши 85,8 млрд юанів (12,02 млрд дол.), які прогнозували аналітики, згідно з даними LSEG.

Скоригований чистий прибуток виробника склав 6,18 млрд юанів (865,2 млн дол.), що перевищило прогноз аналітиків у 4,8 млрд юанів (672,0 млн дол.).

Компанія вперше оголосила про свій вихід у бізнес електромобілів у 2021 році в якості диверсифікації від своєї основної діяльності зі створення смартфонів. Xiaomi почала поставки своїх електромобілів SU7 на початку квітня після того, як оголосила, що ціни на нові моделі будуть конкурентоспроможними порівняно з пропозиціями Tesla.

У другому кварталі компанія поставила 27 307 електромобілів, отримавши 6,2 мільярда юанів (869,2 млн дол.) доходу. Це перший фінансовий звіт компанії, який включає деталі її автомобільного напрямку.

Під час прес-конференції після звіту про прибутки президент Xiaomi Лу Вейбін сказав, що він «впевнений», що компанія досягне своєї мети - поставити 120 000 електромобілів до кінця року. З червня Xiaomi запровадила двозмінну роботу, щоб забезпечити щомісячні поставки понад 10 000 одиниць.

Автомобільний бізнес Xiaomi все ще працює зі збитками. Підрозділ повідомив про скоригований збиток у розмірі 1,8 мільярда юанів (252,0 млн дол.) за квартал при валовій маржі прибутку в 15,4%. Лу сказав, що зі збільшенням поставок прибутковість підрозділу, як очікується, з часом покращиться.

Світовий ринок смартфонів демонструє ознаки відновлення з кінця минулого року після тривалого періоду млявості. Глобальні поставки смартфонів Xiaomi зросли на 27,4% до 42,3 млн одиниць у другому кварталі, що допомогло компанії захопити 14,8% ринку і вивести її на третє місце, згідно з даними галузевої дослідницької компанії IDC. За даними аналітиків, в Китаї, найбільшому ринку збуту смартфонів Xiaomi, поставки зросли на 16,5%.

Бізнес смартфонів Xiaomi продовжує залишатися основним драйвером доходів компанії. У другому кварталі він приніс 46,5 млрд юанів (6,51 млрд дол.), що на 27,1% більше, ніж було рік тому. Компанія продемонструвала значне зростання на міжнародних ринках, зокрема в Латинській Америці, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в Африці. У Латинській Америці поставки смартфонів Xiaomi вперше увійшли до числа двох лідерів, що свідчить про розширення глобального впливу бренду.

Сегмент IoT та товарів для стилю життя Xiaomi також продемонстрував винятково високі результати за квартал. По цьому напрямку отримано рекордний дохід у розмірі 26,8 млрд юанів (3,75 млрд дол.), що на 20,3% більше, ніж у попередньому році. Це зростання було зумовлене високим попитом на розумну побутову техніку Xiaomi, включаючи кондиціонери, холодильники та пральні машини.

Глобальні поставки планшетів Xiaomi подвоїлися в порівнянні з минулим роком, що зробило компанію найбільш швидкозростаючим брендом серед п'яти найбільших за обсягами поставок. Крім того, у сегменті носимих пристроїв та TWS-навушників Xiaomi зберегла сильні позиції, посівши 3 місце у світі та 1 місце в Китаї відповідно.

Бізнес інтернет-послуг Xiaomi продовжив зростати, тут квартальний дохід досяг 8,3 млрд юанів (1,16 млрд дол.), що на 11% більше, ніж було торік. Щомісячна кількість активних користувачів (MAU) компанії в усьому світі досягла рекордного рівня в 675,8 млн, що на 11,5% більше, ніж у попередньому кварталі, тоді як MAU в материковому Китаї досягла 164,4 млн, що на 10,1% більше, ніж у попередньому кварталі.

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