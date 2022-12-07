Виторг в сегменті корпоративних SSD знизився до 5,22 млрд дол. в ІІІ кв. і впаде ще на 20% в наступному кварталі

7 декабря 2022 г., 11:35

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TrendForce повідомляє, що нещодавнє ослаблення ситуації з постачанням компонентів призвело до зростання поставок корпоративних серверів. Крім того, ODM-виробники здебільшого змогли підтримати імпульс нарощування постачання компонентів для центрів обробки даних завдяки замовлень з боку ByteDance і тендерів, оголошених китайськими телекомунікаційними компаніями. Тим не менш, на показники ринку корпоративних SSD в цілому вплинуло падіння цін на флеш-пам'ять NAND. За підсумками ІІІ кв. дохід від продажів корпоративних твердотільних накопичувачів NAND впав на 28,7% у порівнянні з попереднім кварталом і склав 5,22 млрд дол. Крім того, всі постачальники корпоративних SSD також зафіксували негативний результат за цей період.



Що стосується доходів окремих постачальників за ІІІ кв., то компанія Samsung отримала близько 2,12 млрд дол. Її ринкова частка також скоротилася до 40,6% з 44,5% в ІІ кв.. Показники Samsung в основному знизилися внаслідок скорочення ASP. З точки зору розвитку продуктів, твердотільні накопичувачі з 128-шаровим NAND Flash і PCIe 4.0 залишаться основними пропозиціями Samsung для корпоративних систем зберігання даних протягом 2023 року.



У перспективі Samsung і її конкуренти скоріше всього скористаються можливостями, що надаються диверсифікацією серверних процесорів, для збільшення поставок SSD-накопичувачів. В цей час AMD розширює свою частку на ринку серверних процесорів завдяки більш широкому впровадженню своїх рішень серед CSP і ODM. У той же час гіперскейлери починають розробляти власні процесори. Також зростає рівень проникнення серверних процесорів на базі архітектури ARM, а нові чипи будуть підтримувати більш високі швидкості передачі даних. Ще однією важливою подією є проект Open Compute Project (OCP). Очікується, що в майбутньому частка корпоративних SSD, які відповідають специфікаціям, встановленим в рамках OCP, буде зростати. Загалом, з'явилися нові джерела попиту, якими Samsung може скористатися. Однак конкуренція на ринку корпоративних SSD також посилиться, тому Samsung зіткнеться з труднощами в утриманні своєї частки ринку на рівні майже 50%.



Дохід SK Group (до якої входять SK hynix і Solidigm) від продажу корпоративних SSD знизився до 1,21 млрд дол. в ІІІ кв. SK Group знаходиться в процесі придбання бізнесу Intel по виробництву NAND Flash і SSD, і отримані в результаті переваги стануть набагато більш очевидними в наступному році. Solidigm почне масове виробництво твердотільних накопичувачів PCIe 5.0 з підтримкою специфікацій OCP в 2023 році. Це створить можливості для більш тісної співпраці між SK Group і деякими північноамериканськими хмарними операторами. Крім того, зразки продуктів PCIe OCP зараз проходять сертифікацію серед OEM-виробників серверів, тому очікується, що попит на них буде продовжувати зростати. На додаток до цих подій, останнє дослідження TrendForce показало, що SK Group близька до завершення свого плану розробки повної лінійки корпоративних SSD-накопичувачів і завоюванню ринкових позицій для цих продуктів. Завдяки повному спектру пропозицій TLC, QLC і PLC з гнучкими цінами, SK Group зможе збільшити свою частку на ринку корпоративних SSD в майбутньому.



Виручка Western Digital (WDC) від продажу твердотільних накопичувачів корпоративного класу в ІІІ кв. склала 673 млн дол. Попри те, що WDC тільки в минулому році почала фокусуватися на корпоративних SSD і ще не закінчила вибірку клієнтів для своїх продуктів PCIe 4.0, TrendForce відзначає, що постачальник розширив свої партнерські відносини з північноамериканськими клієнтами та сформулював проактивну цінову стратегію. Таким чином, компанія має всі шанси перевершити більшість своїх конкурентів за виручкою в ІV кв. З іншого боку, аналіз клієнтської бази свідчить про те, що WDC, очевидно, не має суттєвого плану подальшого розвитку продуктів з інтерфейсом SAS. Крім того, очікується, що у 2023 р. показники доходів від продуктів PCIe 3.0 не будуть такими ж пристойними, як в цьому році, оскільки клієнти будуть здійснювати модернізацію з метою отримання більш високої швидкості передачі даних. Тому WDC повинна швидко залучити більше клієнтів для сертифікації своїх продуктів PCIe 4.0, щоб ефективно утримувати свою частку ринку корпоративних твердотільних накопичувачів.



Продажі Micron у сегменті корпоративних SSD знизилися до 656,2 млн дол. в ІІІ кв. через незначну корекцію попиту з боку OEM-виробників серверів в бік зниження. Що стосується розробки нових продуктів, то Micron вже випустила на ринок твердотільні накопичувачі корпоративного класу 176-шаровими чипами з інтерфейсом PCIe 4.0, але для їх тестування знадобилося більше часу, ніж передбачалося спочатку. Таким чином, постачальник також просувається повільніше, ніж спочатку очікувалося, в нарощуванні поставок корпоративних твердотільних накопичувачів PCIe в цілому, а SATA в даний час залишається основним в пропозиціях постачальника. TrendForce вважає, що збільшення поставок продуктів PCIe 4.0 буде одним з пріоритетних напрямків діяльності Micron в наступному році. Оскільки зростання ринку SATA поступово сповільнюється, Micron буде більш обмежена в своїх спробах істотно збільшити дохід від корпоративних SSD.



Компанія Kioxia почала нарощувати поставки продукції з інтерфейсом PCIe 4.0 в ІІІ кв. Водночас, попит на її продукцію SAS залишався стабільним. Таким чином, дохід постачальника від поставок корпоративних SSD збільшився вдвічі.



Kioxia почала нарощувати поставки своїх продуктів PCIe 4.0 в ІІІ кв. Одночасно попит на продукцію SAS залишався стабільним. Таким чином, дохід постачальника від продажів корпоративних SSD склав близько 559 млн дол. Забігаючи наперед, можна сказати, що компанія почне масове виробництво твердотільних накопичувачів з інтерфейсом PCIe 5.0 наприкінці цього року. Більш того, постачальник подбав про те, щоб специфікації його PCIe-продукції підтримували OCP. Що стосується 2023 року, то у Kioxia є шанс збільшити свої доходи від корпоративних SSD по кварталах, оскільки все більше клієнтів кваліфікують її продукти PCIe. TrendForce також вважає, що Kioxia зможе збільшити свою частку на ринку завдяки широкому асортименту пропозицій, що охоплює SATA, PCIe і SAS. Однак, компанія повинна і надалі підвищувати гнучкість свого ланцюжка поставок. Вирішення цього нагального питання визначить, чи зможе постачальник підтримувати стабільність у задоволенні попиту клієнтів.



Щодо ІV кв., економічні негаразди змусили компанії в більшості секторів скоротити витрати, пов'язані з обладнанням. Однак, виробники серверного обладнання вжили заходів для стримування зростання запасів, тому динаміка їх закупівельної діяльності помітно сповільнилася. Що стосується Китаю, то в найближчому майбутньому не очікується перелому в ситуації з попитом, оскільки не буде чергової хвилі тендерів на поставку серверів. На тлі стрімкого погіршення ситуації з надлишком пропозиції на всьому ринку NAND Flash загальна середня контрактна ціна (або ASP) на корпоративні SSD знизиться більш ніж на 20% в ІV кв. в порівнянні з попереднім кварталом. Це, своєю чергою, також призведе до зниження більш ніж на 20% кв/кв виручки від продажів корпоративних SSD.

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