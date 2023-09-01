Квартальний виторг Salesforce зріс на 11% до 8,60 млрд дол.

1 сентября 2023 г., 15:35

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Salesforce оголосила результати за другий фінансовий квартал.



Виторг зріс на 11% до 8,60 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики прогнозували 8,53 млрд дол.



Чистий прибуток зріс до 1,27 млрд дол. або 1,28 дол. на акцію з 68 млн дол. або 7 центів на акцію в аналогічному кварталі минулого року.



Компанія продемонструвала зростання в усіх п'яти товарних категоріях, а генеральний директор Марк Беніофф (Mark Benioff) бачить майбутнє розширення завдяки штучному інтелекту. "Ми ведемо наших клієнтів у нову еру штучного інтелекту", - сказав він у своїй заяві.



Протягом кварталу Salesforce заявила, що вдосконалення штучного інтелекту для її хмарних додатків Sales Cloud і Service Cloud доступні за $50 на людину в місяць на додаток до існуючих витрат. Крім того, компанія анонсувала хмару штучного інтелекту, яка охоплюватиме інструменти для маркетингу та аналізу даних.



У поточному кварталі Salesforce прогнозує скоригований прибуток на акцію від $2,05 до $2,06 при виручці від 8,7 до 8,72 млрд дол. Аналітики очікували скоригований прибуток на рівні $1,83 на акцію і 8,66 млрд дол. виручки.



Salesforce підвищила свій річний прогноз. Тепер компанія прогнозує скоригований прибуток на акцію від $8,04 до $8,06 при виручці від 34,7 до 34,8 млрд дол, що означає зростання виручки на 11%.



Цього року акції Salesforce зросли на 62%, тоді як індекс S&P 500 за той самий період збільшився приблизно на 18%.

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