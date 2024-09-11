Виторг Oracle у минулому кварталі зріс на 8% до 13,31 млрд дол.

11 сентября 2024 г., 13:05

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Oracle опублікувала результати першого кварталу свого 2025 фінансового року.

Прибуток Oracle до вирахування певних витрат склав 1,39 долара за акцію, що значно перевищило прогноз аналітиків на рівні 1,32 долара.

Виторг зріс на 8% порівняно з попереднім роком, до 13,31 мільярда доларів. Це краще за оцінку Уолл-стріт у 13,23 мільярда доларів.

Чистий прибуток за цей період зріс до 2,93 мільярда доларів, порівняно з 2,42 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.

Генеральний директор Oracle Сафра Катц (Safra Catz) підкреслила значне зростання інших показників протягом кварталу, включаючи всі основні бізнес-сегменти компанії. Виручка від хмарних сервісів і ліцензійної підтримки зросла на 10% порівняно з попереднім роком, до 10,52 мільярдів доларів (що перевищило консенсус-оцінку на рівні 10,47 мільярдів доларів). Тим часом, доходи від хмарної інфраструктури зросли на 45%, до 2,2 млрд дол., також прискорившись у порівнянні з попереднім кварталом, коли показник був 42%.

У той же час, дохід від хмарних і локальних ліцензій зріс на 7%, до 870 мільйонів доларів.

«Я скажу, що попит все ще перевищує пропозицію», - зазначила Кац аналітикам під час телефонної конференції. Мається на увазі залишкові зобов'язання Oracle, які збільшилися на 53% в порівнянні з попереднім роком до рекордних 99 мільярдів доларів на кінець кварталу. RPO - це показник, який відображає загальний дохід компанії за контрактами від послуг або продуктів, які ще не були надані. «Цей значний портфель контрактів сприятиме зростанню доходів протягом усього 25-го фінансового року», - додала Сафра Кац.

Аналітики зазначають, що зростання хмарних сервісів Oracle обумовлене зростаючою важливістю її інфраструктури для розробників штучного інтелекту. Низка стартапів у сфері АІ вирішили розгортати свої платформи саме на хмарній інфраструктурі Oracle, в той час як компанія пропонує понад 50 можливостей генеративного АІ, орієнтованих на клієнтів, які використовують її бази даних.

Під час конференц-дзвінка засновник і технічний директор Oracle Ларрі Еллісон розповів про прискорення інвестицій в хмарну інфраструктуру. Він зазначив, що зараз у компанії вже 163 хмарних дата-центри, які або працюють, або знаходяться на стадії будівництва. За словами Еллісона, найбільший з тих дата-центрів, що будуються, має потужність 800 мегават і надасть доступ до «акрів кластерів Nvidia GPU».

За його словами Лаврі Еллісона, наразі компанія проектує об'єкт потужністю понад гігават, який працюватиме на трьох модульних ядерних реакторах. З часом Oracle може мати 2 000 центрів обробки даних по всьому світу. «Найменші з них мають потужність близько 150 кіловат, - сказав він. - І ми збираємося знизити їх до 50 кіловат».

Щодо фінансових показників на найближче майбутнє, Oracle очікує зростання доходів у поточному кварталі на рівні від 8% до 10%, що більш-менш відповідає прогнозу Уолл-стріт щодо зростання на 9%.

Слід також зазначити, що за рік акції Oracle зросли на 34% і знаходяться зараз на історичному пику.

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