Виторг Lenovo у ІІІ кв. склав 15,7 млрд дол., що на 3% більше за попередній квартал

23 февраля 2024 г., 11:35

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Lenovo Group оголосила фінансові результати за третій квартал1 2023/24 фінансового року.

Виторг досяг 15,7 млрд дол., що на 3% більше за попередній квартал.

Чистий прибуток склав 357 млн дол., якщо оцінювати не за HKFRS3, а маржа валового прибутку зросла на 0,4% у порівнянні з попереднім кварталом до 2,3%.

Зазначається, що диверсифіковані рушії зростання Групи продовжують демонструвати високі показники, а дохід від бізнесу, не пов’язаного з ПК, склав 42% від загального доходу, що на 1,3 пункта більше, ніж торік.

Бізнес Solutions and Services GroupSolutions and Services Group подолав важливий рубіж у 2 млрд дол. та досягнув рекордно високого операційного прибутку з маржею понад 20%. Це сталося шляхом збільшення доходів від керованих послуг та послуг з реалізації проєктів і рішень у річному обчисленні протягом 11 кварталів поспіль.

Напрямок Infrastructure Solutions Group продемонстрував зростання доходів протягом останніх кварталів і досяг рекордного показника в 1 млрд дол. у сегментах зберігання даних, програмного забезпечення та послуг.

Загалом, бізнес-підрозділ Intelligent Devices Group відновив зростання доходів, випередив ринок і досягнув річного зростання постачань ПК, а також зберіг найкращу в галузі прибутковість.

«Минулого кварталу ми виконали свою обіцянку і відновили річне зростання доходів завдяки стійкості нашого основного бізнесу та ефективності трансформації, орієнтованої на надання послуг, - зазначив Юаньцін Ян (Yuanging Yang), голова правління і генеральний директор Lenovo. - У майбутньому наша прихильність до інновацій у галузі АІ, кишенькових і хмарних обчислень, портфоліо інтелектуальних пристроїв, інтелектуальної інфраструктури, інтелектуальних рішень та послуг у поєднанні з партнерством з іншими ключовими лідерами в галузі АІ забезпечать нам хороші позиції для використання величезних можливостей, які відкриває штучний інтелект».

Зазначається, що Група використовує великі можливості для зростання, які надає епоха АІ. Зокрема, нова тенденція гібридного АІ безпосередньо впливає на попит на комп'ютери з АІ - тенденція, яка стимулюватиме черговий цикл оновлення галузі, оскільки користувачам потрібні пристрої, розроблені для більшої креативності та продуктивності. Окрім пристроїв, гібридний АІ сприяє зростанню різних галузей бізнесу, попиту на гібридну інфраструктуру, включаючи застосунки, рішення та послуги на базі АІ, такі як консалтинг, проєктування, розробка та обслуговування.

Для подальшого зміцнення своєї позиції в епоху штучного інтелекту компанія Lenovo продовжує інвестувати в інновації. Кількість працівників відділу досліджень і розробок зростає з року в рік і становить понад 25% від загальної кількості. Співвідношення витрат на дослідження і розробки до виторгу за весь фінансовий рік наближається до рекордно високого показника за всю історію.

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