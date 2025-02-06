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Виторг AMD за четвертий квартал зріс на 24% до 7,66 млрд дол.

6 февраля 2025 г., 17:47
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AMD представила квартальні результати.
 
Виторг за четвертий квартал зріс на 24% до 7,66 мільярда доларів, в порівнянні з прогнозами в 7,53 мільярда доларів.
 
Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 482 млн дол., або 29 центів на акцію, за четвертий квартал, порівняно з 667 млн дол., або 41 центом на акцію за аналогічний період минулого року. 
 
Дохід від напрямку рішень для центрів обробки даних склав 3,86 мільярда доларів, що не дотягнуло до консенсус-оцінки в 4,15 мільярда доларів. За весь рік дохід цього підрозділу збільшився на 94% до 12,6 мільярда доларів. AMD заявила, що 5 мільярдів доларів з цих продажів припали на графічні процесори Instinct для штучного інтелекту.
 
Як повідомляє Reuters, під час телефонної конференції з аналітиками генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) заявила, що продажі систем для центрів обробки даних компанії в поточному кварталі знизяться приблизно на 7% порівняно з кварталом, що щойно закінчився, що відповідає загальному очікуваному зниженню доходів AMD. Су відмовилася давати прогноз щодо АІ-чипів компанії, але сказала, що AMD очікує «десятки мільярдів» доларів продажів «в найближчі пару років».
 
Напрямок клієнтських рішень AMD - чипи для ПК та ноутбуків - збільшив продажі у IV кв. на 58% в річному обчисленні до 2,3 мільярда доларів. 
 
AMD також є другим за величиною виробником графічних процесорів для ігор, поступаючись лише Nvidia. Дохід у цьому сегменті знизився на 59% до 563 млн дол. 
 
Ще один підрозділ компанії, що займається виробництвом вбудованих чипів та рішень під замовлення, продемонстрував зниження рішень на 13% до 923 млн дол.
 
Компанія очікує, що в першому кварталі виручка складе близько 7,1 мільярда доларів, плюс-мінус 300 мільйонів доларів, у порівнянні з середньою оцінкою аналітиків у 6,99 мільярда доларів.
 

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