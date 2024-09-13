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Виторг Adobe за минулий квартал зріс на 11% до 5,41 млрд дол.

13 сентября 2024 г., 17:28
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Adobe повідомила про прибуток у третьому кварталі до вирахування певних витрат у розмірі $4,65 за акцію.

 
Виторг збільшився у річному вимірі на 11% до 5,41 мільярда доларів. 
 
Результати виявилися кращими, ніж очікувалося, оскільки Уолл-стріт прогнозував нижчий прибуток у розмірі лише $4,53 на акцію при обсязі продажів у 5,37 мільярда доларів. 
 
Adobe також повідомила про чистий прибуток у розмірі 1,68 мільярда доларів у цьому кварталі, порівняно з 1,4 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.
 
Шантану Нараєн ( Shantanu Narayen), голова правління і генеральний директор Adobe, зазначив, що зростаюче використання функцій на основі штучного інтелекту, таких як Firefly і Acrobat AI Assistant, сприяє підвищенню попиту на послуги компанії.
 
«Завдяки революційним досягненням у галузі штучного інтелекту в Creative Cloud, Document Cloud і Experience Cloud ми розширюємо можливості мільйонів користувачів по всьому світу, - заявив він. - Наше бачення ґрунтується на глибоких технологічних платформах Adobe у Creative Cloud, Document Cloud та Experience Cloud, які, будучи інтегрованими, забезпечують значну диференціацію та цінність».
 
Найбільший напрямок бізнесу Adobe - цифрові медіа - збільшив дохід на 11% протягом кварталу до 4 мільярдів доларів. У цьому сегменті продажі Document Cloud склали 807 мільйонів доларів, що на 18% більше, ніж роком раніше. Дохід від Creative Cloud зріс на 10% до 3,19 мільярда доларів.
 
Інший основний бізнес-сегмент компанії, Digital Experience, згенерував 1,35 млрд дол., що на 10% більше, ніж роком раніше. Дохід від підписки в цьому сегменті склав 1,23 мільярда доларів, що на 12% більше річному вимірі. 
 
Загалом дохід Adobe від підписки зріс на 11% до 5,18 мільярда доларів.

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