26 декабря 2022 г., 15:25

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LastPass повернувся з подробицями про витік даних, який стався цього року. Спочатку в серпні повідомлялося про те, що було скомпрометовано обліковий запис розробника компанії, через який хакери отримали доступ до частин девелоперського оточення та вихідного коду, а також до деякої пропрієтарної інформації. На початку грудня вже йшлося про доступ до частини інформації користувачів. І ось тепер з'ясувалося, що хакери змогли забрати користувацькі сховища паролів, щоправда, зашифровані.

Теоретично, це, звичайно, означає, що дані в сховищах у середньому у безпеці. Практично все залежить від складності майстер-пароля, який використовує конкретний користувач. Якщо хтось використовує словникові слова, простий і короткий пароль і має необережність продовжувати користуватися LastPass, то можна починати змінювати всі паролі, які зберігаються в ньому.

До речі, колишній LogMeIn, який тепер називається GoTo і володіє LastPass, може мати серйозні проблеми через таке неквапливе розслідування та сповіщення користувачів – законодавство про privacy. Як в ЄС, так і в США досить суворі вимоги щодо дотримання термінів повідомлень стосовно подібних інцидентів.

Витік LastPass обростає подробицями

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