 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 27 (1223)

28.06 - 05.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Visual COBOL 6.0 и Enterprise Suite 6.0 ускорят цифровую трансформацию предприятий

10 июля 2020 г., 12:15
0 
 

Visual COBOL 6.0 и Enterprise Suite 6.0 ускорят цифровую трансформацию предприятий

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о том, что вендор анонсировал обновление ряда продуктов.

Micro Focus предоставит современным корпоративным разработчикам универсальные решения для модернизации приложений, процессов и инфраструктуры благодаря выпуску Visual COBOL 6.0 и Enterprise Suite 6.0.
 
Как отмечается, обновлённые продукты этой компании позволят ускорить цифровую трансформацию организаций, предложив им надёжный, прагматичный и недорогой способ сохранить и усовершенствовать свои ключевые приложения и данные. Новые решения Micro Focus позволят по-новому работать со сложными системами COBOL и мэйнфреймами в ходе реализации облачной стратегии. 

В Visual COBOL 6.0, благодаря использованию возможностей современных интегрированных сред IDE, расширенной поддержке Docker Containers, Kubernetes и Cloud, улучшились и стали более гибкими создание, развёртывание приложений и управление ими. Новые инструменты рефакторинга позволяют быстро изолировать и извлекать основную бизнес-логику и данные из существующих программ COBOL.

В Enterprise Suite 6.0 особо отмечены следующие усовершенствования и инновации:

  • модернизация приложений для поддержки инициатив SOA/API путём улучшенной интеграции проверенных функций как новых служб;
  • критические изменения в бизнес-системе выявляются, внедряются и тестируются как часть создания решения с помощью современных средств разработки;
  • гибкость и масштабируемость развёртывания новых бизнес-сервисов благодаря преимуществам облачных вычислений и контейнеризации – Docker, Kubernetes, Azure и AWS.

Как подчеркивают в компании, пакет Micro Focus Enterprise Suite улучшает модернизацию приложений PL/I и COBOL мэйнфреймов IBM, расширяет существующий инструментарий компании для анализа, разработки и тестирования а также возможности развёртывания, используя технологию горизонтального масштабирования для поддержки локальных и облачных внедрений.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  