Visual COBOL 6.0 и Enterprise Suite 6.0 ускорят цифровую трансформацию предприятий

10 июля 2020 г., 12:15

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о том, что вендор анонсировал обновление ряда продуктов.



Micro Focus предоставит современным корпоративным разработчикам универсальные решения для модернизации приложений, процессов и инфраструктуры благодаря выпуску Visual COBOL 6.0 и Enterprise Suite 6.0.



Как отмечается, обновлённые продукты этой компании позволят ускорить цифровую трансформацию организаций, предложив им надёжный, прагматичный и недорогой способ сохранить и усовершенствовать свои ключевые приложения и данные. Новые решения Micro Focus позволят по-новому работать со сложными системами COBOL и мэйнфреймами в ходе реализации облачной стратегии.



В Visual COBOL 6.0, благодаря использованию возможностей современных интегрированных сред IDE, расширенной поддержке Docker Containers, Kubernetes и Cloud, улучшились и стали более гибкими создание, развёртывание приложений и управление ими. Новые инструменты рефакторинга позволяют быстро изолировать и извлекать основную бизнес-логику и данные из существующих программ COBOL.



В Enterprise Suite 6.0 особо отмечены следующие усовершенствования и инновации:

модернизация приложений для поддержки инициатив SOA/API путём улучшенной интеграции проверенных функций как новых служб;

критические изменения в бизнес-системе выявляются, внедряются и тестируются как часть создания решения с помощью современных средств разработки;

гибкость и масштабируемость развёртывания новых бизнес-сервисов благодаря преимуществам облачных вычислений и контейнеризации – Docker, Kubernetes, Azure и AWS.

Как подчеркивают в компании, пакет Micro Focus Enterprise Suite улучшает модернизацию приложений PL/I и COBOL мэйнфреймов IBM, расширяет существующий инструментарий компании для анализа, разработки и тестирования а также возможности развёртывания, используя технологию горизонтального масштабирования для поддержки локальных и облачных внедрений.

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