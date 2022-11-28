Продажі Xiaomi в третьому кварталі 2022 року впали на 10%

28 ноября 2022 г., 12:35

Компанія Xiaomi опублікувала фінансовий звіт за третій квартал.



Як повідомляється, виручка впала на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року до майже 10 млрд дол.



Чистий прибуток компанії впав на 59% до 294 млн дол., що частково обумовлене інвестиціями 116 млн дол. у розробку електромобілів.



Також повідомляється, що Xiaomi на 25% наростила інвестиції в R&D порівняно з минулим роком.



Генеральний директор компанії Лей Цзюнь (Lei Jun) зараз покладає великі надії на розвиток автомобільного напрямку. Відділ R&D по цьому напрямку налічує біля 1 800 співробітників. Xiaomi, судячи з останніх заяв Цзюня, планує випускати понад 10 мільйонів автомобілів на рік та війти у першу п'ятірку автовиробників.



Що до основного бізнесу компанії, то за минулий квартал компанія продала 40,5 млн смартфонів.



При цьому кількість користувачів мобільної операційної системи MIUI сягнула 564 млн, що на 78,1 млн більше, ніж торік. З низ 141 млн цих користувачів (або 25%) зареєстровано у Китаї.

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