Виручка Samsung у ІІ кв. впала на 5,8% до 53,03 млрд дол.

1 августа 2025 г., 15:25

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Компанія Samsung Electronics оголосила фінансові результати за другий квартал 2025 року, зафіксувавши консолідовану виручку в розмірі 74,6 трлн вон (53,03 млрд дол.) та операційний прибуток у 4,7 трлн вон (3,34 млрд дол.).





Порівняно з попереднім кварталом, виручка знизилася на 5,8%, а операційний прибуток скоротився через зниження продажів у ключових сегментах після виходу нових продуктів та одноразові витрати.





Підрозділ Device Solutions (DS) продемонстрував зростання виручки до 27,9 трлн вон (19,81 млрд дол.) завдяки збільшенню продажів високопродуктивної пам'яті та AI-рішень, таких як HBM3E і високощільна пам'ять DDR5. Попри це, операційний прибуток склав лише 0,4 трлн вон (284 млн дол.), оскільки на нього вплинули коригування вартості запасів та витрати, пов’язані з експортними обмеженнями на передові AI-чипи до Китаю. У другому півріччі підрозділ планує проактивно відповідати на зростаючий попит на продукти з високою доданою вартістю та зміцнювати конкурентні переваги в передових напівпровідниках.





Підрозділ Mobile eXperience (MX) та підрозділ мережевих рішень (Networks) зафіксували виручку у розмірі 29,2 трлн вон (20,73 млрд дол.) та операційний прибуток у 3,1 трлн вон (2,20 млрд дол.). Обсяги поставок смартфонів знизилися після релізів у першому кварталі, але річна виручка та прибутковість зросли завдяки стійким продажам серій Galaxy S25 та Galaxy A. У другій половині року MX зосередиться на стратегії "фокус на флагманах", просуваючи нові складані пристрої та підкреслюючи можливості AI у всій лінійці Galaxy.





Підрозділ дисплейних панелей (SDC) повідомив про виручку в 6,4 трлн вон (4,54 млрд дол.) та операційний прибуток 0,5 трлн вон (355 млн дол.). Зростання відбулося завдяки запуску нових смартфонів, а також розширенню продажів QD-OLED моніторів на ігровому ринку. Підрозділ візуальних дисплеїв (VD) та цифрової техніки (DA) зафіксував виручку в 14,1 трлн вон (9,94 млрд дол.), але прибуток знизився до 0,2 трлн вон (142 млн дол.) через стагнацію попиту та посилення конкуренції. У другому півріччі підрозділ зосередиться на просуванні преміальних моделей, таких як телевізори Neo QLED та OLED з AI-функціями, щоб підвищити рентабельність.

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