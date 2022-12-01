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Виручка NetApp за квартал зросла до 1,66 млрд дол., а прибуток склав 750 млн дол.

1 декабря 2022 г., 17:15
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Компанія NetApp представила фінансові результати за другий квартал свого фінансового року.

Постачальник корпоративних систем зберігання даних перевершив оцінки Уолл-стріт щодо прибутку, повідомивши про прибуток за другий квартал до певних витрат у розмірі 1,48 долара на акцію, що вище за прогноз аналітиків у 1,33 долара. Однак виручка компанії зросла лише на 6%, до 1,66 млрд дол., що нижче від цільового показника в 1,68 млрд дол.

Загалом, прибуток NetApp за звітний період склав 750 млн дол.

«Ми провели хороший квартал у динамічному середовищі, показавши рекордно високі значення виручки, рахунків, валового прибутку в доларах, операційного прибутку і прибутку на акцію в другому кварталі, - підкреслив генеральний директор NetApp Джордж Куріан (George Kurian). - Наш сучасний підхід до гібридних мультихмарних систем забезпечує значну цінність для наших клієнтів і створює значні можливості для нас. У складному макросередовищі ми, як і раніше, зосереджені на інноваціях, виконанні та операційній дисципліні».

NetApp заявила, що у третьому кварталі очікує прибуток у розмірі від $1,25 до $1,35 на акцію, що нижче за прогноз Волл-стріт $1,44. Аналогічно, прогноз виручки в розмірі від 1,525 млрд до 1,675 млрд дол. також виявився нижчим за консенсус-прогноз у 1,71 млрд дол.

У результаті акції NetApp впали більш ніж на 10% під час тривалих торгів.

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