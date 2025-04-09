Виробники призупинили продаж ноутбуків у США та постачання

9 апреля 2025 г., 17:58

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Як повідомляє SFBay, компанія Framework, яка виробляє модульні ноутбуки, поставила на невизначений час на паузу американські продажі деяких своїх найдешевших рішень через величезні стрибки витрат на імпорт товарів.

Компанія вже зняла зі свого веб-сайту кілька моделей ноутбуків, які раніше продавалися за ціною $749 і $799. В оголошенні Framework написала: «Через нові тарифи, які набули чинності 5 квітня, ми тимчасово призупиняємо продажі в США кількох базових систем Framework Laptop 13», а потім перерахувала призупинені різновиди.

«Ми встановлювали ціни на наші ноутбуки, коли тарифи на імпорт з Тайваню становили 0%, - додала компанія Framework у відповіді на своє первинне повідомлення. - При тарифі в 10% нам довелося б продавати найдешевші продукти зі збитками».

Компанія також натякнула на те, що тарифи вже мають більший ефект, ніж це одразу видно.

Nintendo, яка виробляє свою продукцію переважно в Китаї, В'єтнамі та Камбоджі, перенесла прийом попередніх замовлень на свою довгоочікувану ігрову приставку Switch 2 у США на невизначену дату (хоча компанія заявляє, що запуск ігрової консолі все ж відбудеться 5 червня).

The Verge повідомляє, що майбутній Blade 16 та інші ноутбуки Razer більше не доступні для попереднього замовлення або купівлі на американському сайті компанії. Конфігуратор для попереднього замовлення нового ноутбука Blade 16 був доступний ще 1 квітня, згідно з даними Інтернет-архіву - за день до того, як адміністрація Трампа оголосила про введення масштабних тарифів США на Китай, Тайвань та інші країни, які виробляють компоненти для ноутбуків.

Компанія Micron, як повідомляється, підтвердила, що надбавки на її чbпи пам'яті будуть застосовані, як тільки тарифи набудуть чинності після півночі сьогоднішнього вечора.

Тайваньске видання The China Times пише, що Топ-5 виробників ноутбуків призупиняють поставки.

Виробники таких брендів HP, Dell та Lenovo офіційно сповістили ланцюжки поставок про призупинення поставок на 2 тижні.

Технологічна промисловість відреагувала на 32%-ві взаємні тарифи.

Взаємні тарифи набули чинності рано вранці о 9:00 за східним часом, і Тайвань зіткнувся з 32%-вим тарифним штормом.

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