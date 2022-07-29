Виробники повідомляють про рекордний прибуток. Але не Intel

29 июля 2022 г., 14:19

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Вийшов звіт Intel з розчаровуючими результатами Q2 та похмурими прогнозами (переклад нижче).

Знайшли кого звинувачувати – AMD, з її часткою 15% у серверах.

А що сама Intel робила останній рік у серверах? Тільки один приклад:

• Q2’21 – представлення лінійки Xeon SP 3-го покоління із переходом на новий сокет

• планувалося на початок року, відкладено на Q4'22 оголошення Xeon SP 4-го покоління з переходом знову на новий сокет

Навіщо треба було видавати нову платформу, щоб за рік знову перейти на ще нову? Від цієї каруселі у вендорів рябить в очах. Вони не готові власним коштом оплачувати свято постійного оновлення дизайну плат і платформ. Особливо коли нове виходить дорожче, за скромних вигод.

А що покупці? Вони сидять до наступного повороту стовпової дороги. Їм сказали чекати на DDR5 - вони і чекають.

Коротко, прозвітували так:

28 липня Intel опублікувала свої фінансові результати за другий квартал 2022 року, продемонструвавши зниження виручки за GAAP на 22% у порівнянні з минулим роком, до 15,3 млрд дол., і вперше за кілька десятиліть повідомила про збитки в розмірі 500 млн дол. за квартал. Валовий прибуток склав 36,5%, що на 20,6 в.п. менше, ніж за той самий період рік тому. Але витрати на дослідження та розробки, злиття та поглинання збільшилися на 17% до 6,2 млрд доларів США.

Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер звинуватив раптовий і швидкий спад економічної активності як причину нестандартних показників, а також проблем із виконанням планів компанією. Він пообіцяв працювати над зміною умов ведення бізнесу та тісно співпрацювати з клієнтами, залишаючись при цьому зосередженим на стратегії та довгострокових можливостях для прискорення трансформації. З урахуванням продуктивності ключових бізнес-підрозділів, група клієнтських обчислень, яка приносить найбільшу частку її доходів, скоротилася на 25% порівняно з минулим роком до 7,7 млрд доларів. Група центрів обробки даних та штучного інтелекту повідомила про зниження продажів на 16% до 4,6 млрд дол. Intel Foundry Services (IFS) продемонструвала різке зниження на 54% у другому кварталі, приносячи дохід лише у 122 млн дол.

Причина значного спаду у найбільшому бізнес-підрозділі Intel багато в чому пов'язана зі зниженням попиту на ПК, тоді як OEM-виробники коригують свої запаси. А Intel пояснила 16-відсоткове скорочення бізнесу центрів обробки даних та штучного інтелекту конкуренцією з боку AMD, а також зниження середньої ціни продажу через конкуренцію, а також скорочення запасів OEM.

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