Виробництво смартфонів глобально впало до десятирічного квартального мінімуму у 250 мільйонів одиниць

12 июня 2023 г., 15:35

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Глобальний економічний спад, що триває, продовжує впливати на довіру споживачів до ринку. TrendForce повідомляє, що світовий обсяг виробництва смартфонів у І кв. склав лише 250 мільйонів одиниць, що на 19,5% менше, ніж у попередньому кварталі. Це не тільки найбільше річне падіння, але й історичний мінімум квартального виробництва з 2014 року.





У Samsung спостерігався невеликий сплеск виробництва у І кв. завдяки запуску серії Galaxy S23, який сягнув 61,5 млн одиниць, що на 5,5% більше, ніж у попередньому кварталі. Однак TrendForce прогнозує майже 10% падіння виробництва у цьому кварталі через послаблення попиту на нові моделі.





Apple зіткнулася з істотним падінням виробництва смартфонів - на 27,5% кв/кв, поставивши в цілому 53,3 млн одиниць. На нову серію iPhone 14 припало приблизно 78% цього показника, що є покращенням порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте, оскільки компанія переживає перехідний період між запусками моделей, у другому кварталі очікується зниження на 20%.





У світлі незадовільної ринкової кон'юнктури та необхідного коригування запасів, такі бренди, як Oppo (до групи входять окрім Oppo також Realme та OnePlus), зробили стратегічні кроки з скорочення виробництва в І кв. до 26,8 млн одиниць, що на 17% менше, ніж у попередньому кварталі. Однак TrendForce прогнозує зростання виробництва у цьому кварталі на понад 30% завдяки успішному управлінню запасами та помірному відновленню попиту в Південно-Східній Азії та інших регіонах. Варто зазначити, що на додаток до постійного зміцнення своєї частки на ринку висококласних моделей у Китаї, Oppo досягла значних успіхів у продажах у Південно-Східній Азії та Латинській Америці. Фактично, на її закордонний ринок припадає майже 60% від загального обсягу продажів.





У першому кварталі обсяг виробництва Xiaomi (включно з Redmi, POCO) знизився до 26,5 млн одиниць - на 27,4% за квартал. Це падіння значною мірою можна пояснити глобальним падінням споживчої довіри та надмірними запасами готової продукції на складах Xiaomi, що призвело до стриманих виробничих планів. Через поточні коригування запасів, заплановані на другий квартал, прогнозується, що квартальне зростання виробництва буде обмеженим, з помірним оціночним зростанням близько 20%.





Vivo (включаючи iQoo) повідомила про обсяг виробництва в першому кварталі у 20 мільйонів одиниць - на 14,2% менше, ніж у попередньому кварталі. Хоча Китай залишається основним ринком збуту компанії, у другому кварталі попит на китайському ринку продовжує залишатися на низькому рівні після відкриття кордонів. Як наслідок, очікується, що квартальний обсяг виробництва продемонструє помірне зростання приблизно на 10%.





Тривалий економічний спад призвів до збільшення активності на ринках вживаних телефонів та ремонту, що потенційно може перешкодити зростанню виробництва смартфонів у другому кварталі. Попри це, прогнозується, що виробництво у ІІ кв. досягне 260 млн одиниць, продемонструвавши зростання приблизно на 5% у порівнянні з попереднім кварталом.

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