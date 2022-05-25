Випуск нового iPhone скоріш за все затримується через карантин у Китаї

25 мая 2022 г., 17:22

Компанія Apple повідомила своїм постачальникам прискорити розробку iPhone після того, як суворий карантин в Китаї через COVID-19 зашкодив ходу виробництва принаймні одного з нових телефонів. Про це повідомляє Nikkei з посиланням на кілька обізнаних джерел.



Згідно з інформацією Reuters, локдаун, пов'язаний з політикою Китаю zero-COVID , призвів до того, що компанія Pegatron призупинила роботу на своїх заводах у Шанхаї та Куньшані на початку цього року.



Фінансовий центр Шанхая залишається значною мірою паралізованим загальноміським карантином, який триває вже сьомий тиждень.



Минулого місяця Apple спрогнозувала проблеми, оскільки блокування через COVID-19 пригнічело виробництво та попит у Китаї, а війна в Україні додала проблем виробнику iPhone.



У найгіршому випадку Apple очікує, що графік виробництва та початкові обсяги виробництва нових телефонів будуть змінені, повідомляє Business Daily Nikkei.

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