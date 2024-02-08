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Виплати у криптовалюті зв кібератаки з метою викупу сягнули рекордних $1 млрд у 2023 році

8 февраля 2024 г., 12:45
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Як повідомляє Reuters, згідно з даними Chainalysis, виплати від криптовалютних атак з метою отримання викупу майже подвоїлися до рекордних 1 млрд дол. в 2023 році.

Аналітична фірма, що спеціалізується на блокчейні, зазначає, що торік шахраї, які вимагали викуп у таких установах, як лікарні, школи і державні установи, привласнили 1,1 млрд дол. в порівнянні з 567 млн дол. у 2022 році.

Однак втрати від інших злочинів, пов'язаних з криптовалютами, таких як шахрайство і хакерство, знизилися у минулому році, повідомляє Chainalysis.

Домінуючу частку всіх надходжень від викупу становлять платежі в розмірі 1 мільйона доларів і більше, додали в Chainalysis.

Біткойн, найбільша криптовалюта, підскочив на 60% з кінця вересня до $43 134 на ентузіазмі щодо ETF в США та на ознаках того, що центральні банки по всьому світу почнуть знижувати процентні ставки. "Все більшу кількість нових гравців приваблює потенціал високих прибутків і нижчі бар'єри для входу", - відзначають в Chainalysis.

За даними аналітичної компанії, група цифрових здирників під назвою "cl0p", яка підірвала програмне забезпечення для обміну файлами MOVEit, заробила майже 100 мільйонів доларів у вигляді викупів.

Сотні організацій, включаючи урядові відомства, британський телекомунікаційний регулятор і енергетичний гігант Shell, повідомили про порушення кібербезпеки, пов'язані з програмним інструментом MOVEit. Останній зазвичай використовується для передачі великих обсягів часто конфіденційних даних, в тому числі пенсійної інформації та номерів соціального страхування.

У листопадовому звіті повідомлялося, що кіберзлочинне угруповання Black Basta вимагало щонайменше 107 млн дол. у біткоїнах, причому більша частина відмитих платежів за викуп надходила на російську криптовалютну біржу Garantex, що перебуває під санкціями.

Крадіжка криптовалюти за допомогою кібер-злодіїв та атак програм-вимагачів також є значним джерелом фінансування для Північної Кореї, згідно з доповідями ООН.

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