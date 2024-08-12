Вимагачі інфікували понад тисячу серверів світових компаній та заподіяли шкоди на 1 млрд грн

12 августа 2024 г., 15:35

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Поліція завершила розслідування щодо хакерського угруповання вимагачів. Починаючи з 2018 року фігуранти інфікували вірусами понад 1000 серверів провідних світових компаній. У ході багаторівневої міжнародної операції правоохоронці провели понад 80 обшуків та припинили діяльність злочинної групи. Розслідування щодо одного з найактивніших членів угруповання завершено, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

У листопаді 2023 року оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели багаторівневу спецоперацію зі знешкодження організованої злочинної групи.

Тоді до складу об’єднаної слідчої групи JIT (The Joint Investigation Team) також увійшли колеги з Європолу (установа правопорядку ЄС з протидії міжнародній організованій злочинності) та Євроюсту (агентство, що координує судові органи ЄС).

Як повідомлялося раніше, зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. Для хакерських атак фігуранти використовували самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення, зокрема, кілька вірусів-шифрувальників.

Зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії. З привласнених акаунтів хакери розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. У такий спосіб фігуранти отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті на підконтрольні гаманці дропів.

У ході розслідування встановлено, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму в понад 3 мільярди гривень в перерахунку на національну валюту.

Для знешкодження злочинного угруповання та аналізу цифрових даних до столиці минулого року прибули більш як 20 правоохоронців з Норвегії, Франції, Німеччини та Федерального бюро розслідувань США. На території Нідерландів Європолом було створено спеціальну робочу групу та VCP (Віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України.

Правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях. Виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, «чорнові» записи, десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності, зокрема, майже чотири мільйони гривень та криптовалютні активи.

Надалі поліціянти спільно з іноземними колегами виявили криптоактиви на понад 24 млн грн в еквіваленті, квартири, будинки, дев'ять елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га, що належать членам хакерського угруповання. За клопотанням слідства судом накладено арешт на відповідне майно.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції завершили досудове розслідування відносно одного з ключових учасників злочинної групи. Фігурант обвинувачується за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

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