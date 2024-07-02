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Використовувати супутниковий сервіс AST SpaceMobile для дзвінків можна буде й у приміщеннях

2 июля 2024 г., 14:50
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Конкурент Starlink, компанія AST SpaceMobile, заявляє, що її супутникова технологія буде дозволяти робити дзвінки, як на вулиці, так і в приміщеннях, як тільки система буде запущена для клієнтів AT&T і Verizon.

У листі до партнерів та акціонерів AST SpaceMobile стверджується, що компанія має "унікальну позицію" для забезпечення супутникового мобільного зв'язку на 100% континентальної території США.

Компанія підписала угоди з AT&T і Verizon на використання радіочастотного спектра 850 МГц, який "пропонує чудове проникнення сигналу в низькочастотному діапазоні", заявляє AST SpaceMobile.

"Низькі частоти долають більші відстані та проникають глибше в будівлі й крізь листя в порівнянні з більш високими частотами, - додали в компанії. - Це гарантує, що наші сигнали дійдуть до вас, де б ви не знаходилися, навіть у віддалених районах з обмеженою наземною інфраструктурою".

У AST SpaceMobile не уточняють очікувану продуктивність в приміщенні. Але минулі випробування компанії з її прототипом супутника BlueWalker 3 показали швидкості завантаження 21 Мбіт/с і дозволили здійснювати відеодзвінки на відкритому повітрі.

AST SpaceMobile зіткнеться з конкуренцією з боку стільникової системи Starlink компанії SpaceX. У березні SpaceX заявила, що її технологія може передавати сигнали стільникового зв'язку в приміщенні і на вулиці на різні моделі смартфонів, при цьому швидкість завантаження досягає 17 Мбіт/с.

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