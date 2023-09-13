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Військову облігацію «Євпаторія» можна придбати в мобільному додатку «Дія»

13 сентября 2023 г., 10:35

Користувачі «Дії» отримали можливість придбати облігації «Євпаторія», підтримати таким чином українську економіку та інвестувати в армію. Кошти від продажу облігацій йдуть у бюджет, а потім з них фінансується амуніція, медичний напрям, заробітна плата військовим та інше. Згодом гроші повертаються назад на картку користувача з відсотками.

Дохід від облігації «Євпаторія» – 18,31%, дата виплати – 18.06.2025. В разі її купівлі комісія не сплачується, кошти одразу йдуть у бюджет. Послуга реалізована «Мінцифрою» спільно з «Міністерством фінансів України», «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» й «Національним банком України».

Військову облігацію «Євпаторія» можна придбати в мобільному додатку «Дія»

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