Війна в Україні спонукає США посилити розслідування безпечності продуктів “Лабораторії Касперского”

10 мая 2022 г., 9:45

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Раніше цього року адміністрація Байдена активізувала розслідування щодо безпеки викорститування російського антивірусного програмного забезпечення “Лабораторії Касперского” на тлі посилення російських кібератак після вторгнення росії в Україну, повідомляє Reuters.



Минулого року Міністерство юстиції передало справу до Міністерства торгівлі, але досягти просування справи не вдалося, поки Білий дім та інші посадовці адміністрації не закликали їх рухатися далі в березні.



Йдеться про ризик того, що Кремль може використовувати антивірусне програмне забезпечення, яке має привілейований статус доступ до комп’ютерних систем, щоб викрасти конфіденційну інформацію з комп’ютерів де воно встановлено.



Використовування цих продуктів у мережах федеральних підрядників і операторів важливої ​​інфраструктури США, таких як електромережі, визиває особливе занепокоєння.



Регулятори США вже заборонили федеральному уряду використовувати програмне забезпечення “Лабораторії Касперского”, і в кінцевому підсумку можуть змусити компанію вжити заходів для зменшення ризиків, пов’язаних із її продуктами, або взагалі заборонити американцям їх використовувати.



Розслідування, про яке раніше не повідомлялося, показує, що адміністрація США почала глибоко копати у своїх дослідженнях, намагаючись захистити громадян і корпорації від російських кібератак.



Представники влади є «справді єдиним інструментом, який ми маємо для протистояння загрозі (від “Лабораторії Касперского”) на комерційній основі в масштабі всієї економіки, враховуючи наш загалом відкритий ринок», – сказала Емілі Кілкріз, колишній заступник помічника торгового представника США.



Інші регуляторні повноваження не дозволяють уряду блокувати використання приватним сектором програмного забезпечення, виробленого компанією зі штаб-квартирою в Москві, яка довгий час розглядалася американськими чиновниками як серйозна загроза національній безпеці США.



Компанія “Лабораторія Касперского” роками заперечувала правопорушення чи будь-яке таємне партнерство з російською розвідкою.



Розширене розслідування проводиться з використанням нових широких повноважень, створених адміністрацією Трампа, які дозволяють Міністерству торгівлі забороняти або обмежувати транзакції між американськими фірмами та інтернет-, телекомунікаційними та технологічними компаніями з «іноземними супротивниками», включаючи росію та Китай.



Для “Лабораторії Касперского” можуть використовуватись інструменти, щоб заборонити використання та придбання її програмного забезпечення громадянами США або заборонити завантаження оновлень згідно з положеннями Федерального реєстру.



Колишній президент Дональд Трамп використав ці інструменти, щоб спробувати заборонити американцям використовувати китайські платформи соціальних мереж TikTok та WeChat, але федеральні суди зупинили ці кроки.



Минулого року високопоставлений чиновник міністерства юстиції заявив, що агентство перевіряє десятки російських компаній, включаючи "відомий зв'язок між конкретною компанією та російськими спецслужбами", щоб з'ясувати, чи загрожують вони ланцюжку поставок США. Тодішній помічник генерального прокурора Джон Демерс заявив, що департамент може передати деякі справи до Міністерства торгівлі для подальших дій.



Reuters не зміг дізнатися, чи перевірялася “Лабораторія Касперского”, яка за оцінками компанії Gartner заробила в США приблизно 95,3 млн дол. в 2020 році, що становило майже 15% її світового доходу того року. Незрозуміло, чи включала ця цифра продукти компанії, продані третіми сторонами під різними брендами.



У 2017 році Міністерство внутрішньої безпеки заборонило флагманський антивірусний продукт “Лабораторії Касперского” у федеральних мережах. При цьому посилання було на зв’язки з російською розвідкою, відзначаючи російський закон, який дозволяє спецслужбам вимагати допомоги від “Лабораторії Касперского” та перехоплювати комунікації, що передаються через російські мережі.



Загроза набула більшої гостроти після вторгнення росії в Україну.



У березні німецька влада попередила, що Кремль може змусити московську компанію брати участь у кібератаках, або агенти російського уряду можуть таємно використовувати її технологію для здійснення кібератак без її відома.



У тодішній заяві “Лабораторії Касперского” йшлося, що вона приватна компанія, яка не має зв’язків з російським урядом, та німецьке попередження було назване політично вмотивованим.



Уряд США почав приватно попереджати деякі американські компанії наступного дня після того, як росія вторглася в Україну, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим в “Лабораторії Касперского”, щоб заподіяти шкоду.



Білий дім звернувся до Міністерства фінансів з проханням підготувати санкції проти компанії, повідомляє The Wall Street Journal минулого місяця, додавши, що деякі чиновники висказували занепокоєння, що це може збільшити ризик російських кібератак.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист