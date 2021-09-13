ViewSonic представила 32-дюймовые мониторы ELITE с Quantum Dot, HDMI 2.1 и Mini-LED

13 сентября 2021 г., 11:45

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что выпущена новая серия профессиональных игровых 32-дюймовых мониторов ViewSonic ELITE - XG320Q на базе Quantum Dot, XG320U с поддержкой HDMI 2.1 и XG321UG с Mini-LED-подсветкой.



«В рамках серии ViewSonic ELITE мы стремимся создавать высокопроизводительные игровые мониторы, которые подойдут каждому геймеру, от любителя до профессионала. Несмотря на то, что для большинства геймеров привычны 27-дюймовые мониторы, мы выявили растущий спрос на широкоформатные экраны и расширили наш модельный ряд линейкой 32-дюймовых мониторов, - заявил Оскар Лин, руководитель подразделения ViewSonic по производству мониторов. - Основанная на самых передовых технологиях, которые в корне меняют то, как геймеры видят, воспринимают и играют в игры, серия 32-дюймовых мониторов ELITE обеспечивает захватывающие впечатления от изображения наряду с ультраплавным игровым процессом и невероятной точностью цветопередачи».



Благодаря сертификату TÜV Eye Comfort, гарантирующему комфорт для глаз, мониторы идеально подойдут для продолжительных игровых сессий без дискомфортных ощущений. Спроектированные с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты, эти экраны обеспечивают широкий диапазон движений для установки идеального положения для обзора.



Подчеркивается, что экран 2K QHD Fast IPS обеспечивает сверхточную цветопередачу и высокий контраст благодаря технологии квантовых точек Quantum Dot.



В мониторе применяется технология, совместимая с NVIDIA G-Sync и обеспечивающая разгоняемую частоту обновления до 175 Гц, исключительно плавную кадровую частоту и время отклика 0,5 мс (MPRT). Игроки могут распрощаться с задержкой ввода, двоением и подвисанием изображения благодаря функции снижения размытия при движении PureXP и насладиться динамичными визуальными эффектами с захватывающей детализацией.



Монитор ELITE XG320U оснащен однокабельным соединением HDMI 2.1, а также поддерживает высокое разрешение видео 4K с 99 % расширенного цветового охвата Adobe RGB и высокой частотой обновления до 150 Гц.



Благодаря технологии AMD FreeSync Premium Pro, функции снижения размытия при движении PureXP, времени отклика 1 мс (MPRT) и Vesa DisplayHDR 600 геймеры могут играть в динамичные шутеры и остросюжетные квесты с самыми высокими настройками графики.



Монитор с разрешением 4K ELITE XG321UG сверхвысокой четкости использует ведущую в отрасли технологию Mini-LED-подсветки; вкупе с частотой обновления 144 Гц это обеспечивает минимальное время задержки и плавный игровой процесс без рывков и зависаний.



Представители Diweave отметили, что представленные устройства будут доступны на украинском рынке в четвертом квартале.

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