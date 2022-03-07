Відтепер сигнал українських телеканалів через супутник охоплює територію Європи, центральну Азію, західну частину Росії

7 марта 2022 г., 12:33

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Українські медіа продовжують активну боротьбу на інформаційному фронті та консолідовано борються з інформаційною агресією з боку РФ, пропагандою, маніпуляціями та фейками.

Для того, аби кожен охочий в будь-якій точці західної та східної Європи мав доступ до українського телебачення, телеканали Україна 24, 1+1, Рада, ICTV Ukraine, Inter відтепер можна знайти на відкритому супутнику. Також у телеканалів Рада та Україна 24 зʼявилися російськомовні версії доріжок телеефіру.



Сигнал охоплює територію Європи, центральну Азію, західну частину Росії.



Параметри прийому:

· супутник: Hotbird 13;

· частота: 11 219 МГц;

· поляризація: H (горизонтальна);

· символьна швидкість: 29 900;

· корекція помилок: FEC 3/5.



Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем, телевізорами з вбудованим супутниковим приймачем.



Разом з тим, на телеканалі 1+1 International запустилася англомовна доріжка телеефіру. На цьому ж транспондері супутника здійснює мовлення російськомовна версія телеканалу Рада та українськомовна версія телеканалу UATV.



Супутниковий сигнал охоплює територію Європи, центральну Азію, західну частину Росії.



Параметри прийому:



· супутник: Hotbird 13;

· частота: 10 930 МГц;

· поляризація: H (горизонтальна);

· символьна швидкість: 30 000;

· корекція помилок: FEC 2/3.



Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем, телевізорами з вбудованим супутниковим приймачем.



Також нагадуємо про альтернативні джерела прийому телевізійного сигналу для отримання актуальної інформації.



OTT платформи. Безкоштовний доступ до основних національних телеканалів «UA:Перший», «1+1», «ICTV», «Інтер», «Україна», «Рада», «УНІАН ТБ» надається платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 video, Oll tv;



WEB-сайти телеканалів України та соцмережі. Більшість українських телеканалів мають власні канали на YouTube, а також здійснюють трансляції на власних інтернет-сторінках;



Радіо. Слухайте телевізійний марафон «Єдині новини» через інтернет-радіо radioplayer.ua за умови встановлення відповідного застосунку.

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