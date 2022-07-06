Відновлення телекомуніційних мереж триває

6 июля 2022 г., 10:45

Держспецзвʼязку інформує про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 18:00 5 липня 2022 року.



Робота з відновлення мереж триває навіть у найгарячіших точках країни. Все для того, щоб українці залишалися на зв’язку і могли отримувати правдиву інформацію про ситуацію в країні й на передовій.



Ремонтно-відновлювальні бригади Укртелекому полагодили волоконно-оптичну лінію зв’язку в Краматорську на Донеччині. Її було пошкоджено під час обстрілу міста російськими окупантами. Фахівці зробили все можливе, щоб усунути наслідки руйнувань і повернути абонентам міста телекомунікаційні послуги.



Також протягом минулої доби послуги Укртелекому було відновлено у п’яти населених пунктах Чернівецької, Рівненської та Івано-Франківської областей. Служби оператора стежать за телекоммережами та вживають необхідних заходів у разі виникнення аварійних ситуацій.



Інженери Київстару відзвітували, що за минулий тиждень їм вдалося замінити 1300 метрів оптоволокна, відновити роботу 176 базових станцій та побудувати 5 нових.

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