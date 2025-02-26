Відкрито приймання попередніх замовлень на ноутбуки на базі GeForce RTX 5090, 5080 і 5070 Ti

26 февраля 2025 г., 16:35

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За повідомленням NVIDIA, стартувало оформлення попередніх замовлень на ноутбуки GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 і GeForce RTX 5070 Ti до їх виходу в найближчі місяці. Моделі від провідних OEM-партнерів, включно з ASUS, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI та Razer, доступні для попереднього замовлення вже зараз, а інші з'являться найближчим часом. Доступність залежить від країни для кожного OEM-партнера та моделі.



Зазначається, ноутбуки серії GeForce RTX 50 працюють на базі NVIDIA Blackwell і надають геймерам і творчим особистостям революційні можливості. Володіючи неймовірними можливостями AI та нейронного рендерингу, графічні процесори GeForce RTX 50 Series Laptop дають змогу отримати нові враження та забезпечують безпрецедентний рівень деталізації в найновіших і найкращих іграх.



Збільште продуктивність за допомогою DLSS 4 з функцією Multi Frame Generation, створюйте AI контент на неймовірній швидкості та розкрийте свій творчий потенціал з додатками та покращеннями NVIDIA Studio. І все це в найтонших і довговічних ноутбуках RTX, оптимізованих за допомогою нових технологій Max-Q. Архітектура NVIDIA Blackwell і дизайнерські інновації партнерів дали змогу створити найтонші, найпродуктивніші та найефективніші ноутбуки GeForce RTX. У ноутбуках завтовшки 14,9 мм можна запускати AI-моделі вдвічі більшого розміру за половину часу, кодувати відео на 40% швидше і грати в найсучасніші ігри з супервисокою частотою кадрів, використовуючи половину потужності GPU для ноутбуків попереднього покоління. А завдяки новітнім розробкам Blackwell Max-Q час автономної роботи збільшується на 40%, даючи змогу встигати зробити більше за час між заряджаннями.



Нові архітектурні інновації, нове покоління ядер Tensor і Ray Tracing, а також такі революційні досягнення в галузі нейронного рендерингу, як DLSS 4 з функцією Multi Frame Generation, дають змогу GPU для ноутбуків серії GeForce RTX 50 демонструвати неймовірну мобільну продуктивність. Для забезпечення максимальної ефективності та тривалості роботи від батареї низка нових досягнень Max-Q, вбудованих в архітектуру Blackwell, як-от Advanced Power Gating і Low Latency Sleep, працюють узгоджено, щоб надати власникам ноутбуків найкращі мобільні можливості.



ASUS ROG Strix SCAR 16 доступний у конфігураціях із GPU GeForce RTX 5090, 5080 і 5070 Ti Laptop і може похвалитися екраном Mini LED 2560×1600, 240 Гц, Advanced Optimus із перемикачем MUX, легкою модернізацією RAM, SSD і вентиляторів, а також корпусом із безліччю варіантів підсвічування.



GIGABYTE AERO X16 оснащується графічним процесором GeForce RTX 5090, 5080 або 5070 Ti Laptop і доступний у конфігураціях, що дають змогу підвищити роздільну здатність дисплея до 2560×1600, додати до 64 ГБ оперативної пам'яті та 4 ТБ для зберігання даних. Залежно від обраної конфігурації вага системи може досягати 1,9 кг, товщина - 16,75 мм, а місткість акумулятора - 76 Вт-г.



HP OMEN MAX 16, оснащений графічним процесором GeForce RTX 5080 Laptop, - це ігрова потужність. У поєднанні з опціональним дисплеєм 2560×1600 240 Гц, VESA True Black HDR 400 покупці зможуть насолодитися іграми в їхній абсолютній досконалості.



16-дюймовий Lenovo Legion Pro 7i призначений для конкурентоспроможних геймерів, які хочуть отримати максимум від своїх ігрових ноутбуків, з процесорами вищого рівня і термопастою, що забезпечує чудову продуктивність при найвищих навантаженнях. Доступно кілька специфікацій, максимальна з яких охоплює графічний процесор GeForce RTX 5090 Laptop, 64 ГБ 6400 МГц DDR5 RAM, акумулятор місткістю 99,99 Вт-год і 16-дюймовий OLED-дисплей PureSight WQXGA 240 Гц, 16:10 з піковою яскравістю до 500 ніт і часом відгуку менше ніж 0,5 мс. Доступний для попереднього замовлення з 3 березня.



Ноутбук Yao Shi 16 Ultra від MECHREVO, оснащений графічним процесором GeForce RTX 5090, 5080 або 5070 Ti, може бути укомплектований акумулятором місткістю 99 Вт-год і мініатюрним світлодіодним дисплеєм 2560×1600 300 Гц, 1200 ніт.



Ноутбуки MSI Raider 18 HX AI можуть бути оснащені графічними процесорами GeForce RTX 5090 або GeForce RTX 5080 Laptop, завдяки чому опціональний 18-дюймовий 4K 120 Гц дисплей DisplayHDR 1000 Mini LED має достатню потужність для оброблення пікселів у найвимогливіших іграх і додатках. А щоб вистачало заряду батареї для ігор і творчості в 4K 120 Гц, є акумулятор місткістю 99,9 Вт-г.



Новий Razer Blade 16 - найтонший з будь-коли створених Blade, всього 14,9 мм. Найвища модель може похвалитися графічним процесором GeForce RTX 5090 Laptop, OLED-дисплеєм із частотою 240 Гц і 64 ГБ памʼяті LPDDR5X із частотою 8000 МГц - продуктивності вистачить для найвимогливіших ігор, а памʼяті - для творчих застосунків і застосунків штучного інтелекту.



Інші моделі будуть доступні для попереднього замовлення в найближчому майбутньому.

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