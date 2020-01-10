Вице-президентом Commvault по продажам в EMEA назначен бывший управленец Dell и Veritas/Symantec

10 января 2020 г., 14:35

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Компания Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Марко Фаници (Marco Fanizzi) на пост вице-президента по региону EMEA. Фаници будет отвечать за рост бизнеса компании на рынках более 70 стран Европы, Ближнего Востока и Африки.



Фаници более 30 лет работает в индустрии управления корпоративными данными и приобрел обширный опыт ведения бизнеса в разных регионах и секторах. Ранее Фаници занимал руководящие посты в Dell Technologies, где последнее время работал вице-президентом и управляющим директором итальянского офиса компании. До прихода в Dell он руководил продажами в компании Veritas/Symantec и добился стабильного роста как прямых поставок, так и продаж в канале.



«Я уверен, что огромный опыт Марко особенно в финансовом и корпоративном секторе разных стран Европы существенно ускорит рост нашего бизнеса в EMEA. У Commvault сейчас великолепная команда руководителей и ясная стратегия развития, основанная на инновациях, фокусе на партнерах и заказчиках, четком выполнении планов. Марко всегда особое внимание уделяет потребностям партнеров и заказчиков, поэтому он идеально соответствует этой стратегии», – подчеркнул Рикардо ди Блазио (Riccardo Di Blasio), руководителя направления учета доходов, Commvault.



Приход Марко Фаници на руководящую должность в компанию продолжает серию прошлогодних назначений старших менеджеров по продажам Commvault. Бывший руководитель EMC Дэвида Бойл (David Boyle) был назначен вице-президентом Commvault по продажам в Америке, а бывший руководитель VMWare Мерсер Роуи (Mercer Rowe) – директором по стратегии работы с каналом за пределами США.



Также в прошлом году Commvault начала реализацию новой стратегии широкого внедрения облачных технологий, после приобретения специализирующейся на программно-определяемом хранении компании Hedvig и запуска венчурного бренда Metallic, предлагающего по модели SaaS сервисы управления и защиты данных.

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