Viber тестує стислий виклад непрочитаних повідомлень в груповому чаті, на базі ChatGPT

11 апреля 2024 г., 15:35

Компанія Rakuten Viber анонсувала в месенджері нову функцію на базі технології ChatGPT від OpenAI. «Стислий виклад чату» проаналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремить з них ключові пункти в одному повідомленні. Це дозволить не читати всю пропущену переписку, а дізнатися про її зміст у форматі стислого резюме. За статистикою дві третини користувачів Rakuten Viber в Україні щонайменше щомісяця спілкуються в групових чатах, тож ця функція має допомогти багатьом заощадити час.

Наразі функція тестується для 10% користувачів iOS та Android в Україні та інших країнах: США, Японії, Болгарії, Польщі, на Філіппінах. Вона підтримує понад 50 мов, включно з українською.

Скористатися функцією просто: пропозиція скласти додаткове резюме розмови, яку користувач пропустив, автоматично зʼявлятиметься при відкритті групового чату з п’ятьма та більше непрочитаними повідомленнями.

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