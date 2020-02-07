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Ветеран индустрии, работавший в Sun, Cisco, SAP, Riverbed, возглавит Lenovo Data Center Group в регионе EMEA

7 февраля 2020 г., 14:05
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Ветеран индустрии, работавший в Sun, Cisco, SAP, Riverbed, возглавит Lenovo Data Center Group в регионе EMEA

Компания Lenovo объявила о том, что Джованни Ди Филиппо  (Giovanni Di Filippo) назначен на дожность президента Lenovo Data Center Group (DCG)в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

Как отмечается, он будет развивать бизнес Lenovo DCG в регионе EMEA, выстраивая отношения с партнерами и заказчиками ЦОД.

Ранее Джованни Ди Филиппо трансформировал процессы продаж в международных технологических компаниях стоимостью в несколько миллиардов долларов. Он занимал пост вице-президента в регионе EMEA по каналам, продажам и стратегическим альянсам Riverbed Technology. До этого был в должности вице-президента департаментов Global Channel & Sales компании SAP. После того, как он стал генеральным директором в Центральной и Восточной Европе и регионе Персидского залива в Cisco, Джованни также доверили работу в регионах CEE, CIS и Ближнего Востока. В зону ответственности Джованни входила работа в 42 странах с общим оборотом в 3 млрд долл. До работы в Cisco он занимался управлением в Sun Microsystems и Compaq Computers и добился роста продаж на международных рынках.

Джованни Ди Филиппо работал с несколькими европейскими стартапами, консультировал их в области обеспечения устойчивого развития и помогал создавать международные отделы продаж. Особо подчеркивается, что Джованни Ди Филиппо является сторонником разумных моделей продаж, основанных на партнерской экосистеме.

Одна из его целей - развитие команды мирового уровня, которая еще сильнее укрепит отношения с партнерами и заказчиками. «Я верю, что технологии могут значительно улучшить жизнь современного цифрового общества и помочь в решении глобальных проблем человечества» — отмечает Ди Филиппо Джованни, президент LenovoDCG в регионе EMEA.

Джованни живет в городе Цюрих, Швейцария. Он имеет степени бакалавра и магистра по различным дисциплинам: банковское дело, бизнес-администрирование, продажи и маркетинг, а также несколько дипломов в области ведения и развития бизнеса.

Наше издание публиковало в 2009 г. интервью с Джованни Ди Филиппо, когда он занимал пост управляющего директора Cisco Systems в регионе с названием EME-14.


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