9 февраля 2024 г., 17:25

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Проєкт Vesuvius Challenge оголосив про присудження головного призу за результатами 2023 року. Головний приз складе 850 тисяч доларів. Але спочатку про сам проєкт.

Модель вілли

Вчені багато десятиліть намагаються прочитати сувої з Геркуланума – при виверженні Везувію в 79 р. н.е., що занапастив Помпеї, була засипана попелом вілла, бібліотека якої містила тисячі сувоїв. Свитки при цьому обвуглилися від високої температури, але попіл їх зберіг. У 1750 році віллу знайшли разом із сувоями й чималу кількість їх згубили спроби розгорнути – обвуглений папірус кришиться при цьому. Тільки останніми роками спроби пішли в іншому напрямку – тепер сувої намагаються розгорнути віртуально.

Так виглядає обвуглений сувій

Минулого року група філантропів на чолі із засновником Github Нетом Фрідманом організувала міжнародне змагання – для цього сувої, що зберігаються у Франції, були проскановані на синхротроні в Оксфорді для створення дуже детальних 3D-сканів, після чого результати були передані учасникам. І ось за підсумками 2023 року є реальний прорив – одна з команд змогла прочитати 15 колонок тексту – понад 2000 символів – причому це раніше невідомий твір грецького філософа Філодемуса, що належить до школи епікурейців та вчителя Вергілія.

Результат розшифровки одного з сувоїв

Команда з трьох учасників, що вже відзначилися – вони виграли протягом року спецпризи за перші розпізнані слова та розробку алгоритмів сегментації (поділу шарів папірусу в сканах), – отримає 850 тисяч доларів як головний приз.

Тепер завдання проєкту на 2024 рік – розробити масштабовану технологію сканування та розпізнавання сувоїв. Зараз робота над 1 кв.см сувою обходиться в 100 доларів, що робить вартість розшифровки одного сувою від 1 до 5 млн доларів. Крім того, доставлення сувоїв в Оксфорд і сканування їх у синхротроні коштує 40 тисяч доларів. При цьому доводиться чекати перерв у дослідженнях на установці. Загалом, організатори розраховують, що 800 сувоїв будуть прочитані в найближчі 2-3 роки. При цьому розкопки вілли можна і потрібно продовжити. Бо вчені впевнені, що світові відкриються ще багато сувоїв. Тим більше, що це практично єдина антична бібліотека, що дійшла до нас.

Vesuvius Challenge

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