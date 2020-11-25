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Леонид Бараш

Verizon, Ericsson и Qualcomm достигли пиковой скорости 5G - 5,06 Гбит/с

25 ноября 2020 г., 14:05
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Компании продолжают лидировать в развитии 5G, используя технологию агрегации несущих в миллиметровом диапазоне 28 ГГц.

Verizon, Ericsson и Qualcomm Technologies утверждают, что первыми в мире продемонстрировали пиковую скорость 5,06 Гбит/с с использованием спектра миллиметровых волн 5G с агрегацией несущих, которая объединяет несколько каналов спектра для обеспечения большей эффективности сеансов данных, передаваемых по беспроводной сети. Компании объединили восемь отдельных каналов спектра для достижения мультигигабитных скоростей.

«Мы с самого начала двигали эволюцию технологии 5G и продолжаем активно внедрять инновации, все больше и больше раздвигая границы этой технологии для наших клиентов, - сказал Брайан Мекам (Brian Mecum), вице-президент Verizon по технологиям устройств. - Это последнее достижение - еще одна веха в предоставлении действительно дифференцированного сервиса для наших клиентов в диапазоне mmWave».

После полной зрелости технология 5G может достичь скорости до 10 Гбит/с, задержки - до 5 миллисекунд и времени развертывания услуг до 90 минут. Это позволит осуществлять мобильные соединения на скорости до 500 км/ч с возможностью управления более чем миллионом устройств на кв.км и объемами данных до 10 Тбит/с/кв. км.

В демонстрации, проведенной в лабораторных условиях, использовалось инфраструктурное оборудование 5G из портфеля радиосистем Ericsson и устройство для тестирования форм-фактора смартфона, работающее на модемной радиочастотной системе Qualcomm® Snapdragon ™ X60 5G с антенными модулями Qualcomm® QTM535 мм-диапазона третьего поколения.

Скорость 5,06 Гбит/с обеспечивалась с использованием полосы пропускания 800 МГц в диапазоне миллиметровых волн 28 ГГц в сочетании с 40 МГц для привязки 4G LTE. Эта комбинация диапазонов коммерчески поддерживается в портфеле радиосистем Ericsson и нескольких доступных сегодня устройств 5G, работающих на базе модемной радиочастотной системы Snapdragon X55 5G.

«Это самая высокая скорость, когда-либо достигнутая для одного устройства, - сказал Ханнес Экстрём (Hannes Ekström), руководитель линейки продуктов 5G и бизнес-сетей Ericsson. - Это показывает плоды нашего сотрудничества и наших инвестиций в технологическое лидерство, позволяющее использовать диапазон миллиметровых волн. Технология агрегирования огромных объемов спектра в этих диапазонах открывает новый мир возможностей».

«Благодаря многолетним исследованиям и разработкам, направленным на определение беспроводного подключения следующего поколения, сотрудничество Qualcomm Technologies с лидерами отрасли Ericsson и Verizon в продвижении 5G mmWave стало важной вехой в превращении 5G в коммерческую реальность, - сказал Джо Глинн (Joe Glynn), вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Technologies. - 5G mmWave откроет множество новых вариантов использования для потребителей и предприятий, а также позволит многим современным мобильным устройствам воспользоваться преимуществами расширенной пропускной способности сети, мультигигабитной скорости и низкой задержки».

Verizon, Ericsson и Qualcomm достигли пиковой скорости 5G - 5,06 Гбит/с

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