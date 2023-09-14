Великобританія передала Україні БПЛА Malloy з вантажністю 180 кг

14 сентября 2023 г., 14:25

За повідомленням Міністерства оборони Великобританія, ЗСУ було отримано партію БПЛА Malloy, яка здатна переносити вантаж до 180 кг на відстань 70 км. Це дозволяє не лише доставляти боєприпаси та системи озброєнь, а й евакуювати поранених.



Літальні апарати БПЛА можуть виконувати завдання в автоматизованому режимі, включаючи зліт, посадку та рух заданим маршрутом в умовах негоди.



Велика вантажопідіймальність забезпечується використанням об'єднаних попарно восьми пропелерів. Тому навіть при виході з ладу одного з них політ не буде перерваний.

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