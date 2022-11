Великий переполох у криптомирі

Я вже деякий час спостерігаю за подіями, що цього тижня почали розвиватися несподівано. Пройдімо весь шлях із початку. Отже, є така криптобіржа як FTX. Деякий час тому вона дуже бурхливо розвивалася і я навіть згадував її, коли йшлося про те, що її засновник – Сем Банкман-Фрід, – купував криптопроекти BlockFi та Voyager Digital, що потрапили в складне становище, і навіть ділився планами з купівлі Robinhood. Фактично вона зараз є другою біржею після Binance. Причому засновник має ще одну компанію – Alameda Research, – яка займається криптотрейдингом і, зрозуміло, що всі чудово бачили, що це дві пов'язані компанії, хоча б через засновника.

Але ось тиждень тому Coindesk раптом повідомляє, що цей зв'язок набагато значніший, ніж могло б здатися. Судячи з приватного документа, левову частку активів, які перебувають в управлінні Alameda Research, становить FTX-токен, випущений FTX. Тобто з 14,6 млрд дол. активів станом на літо цього року, безпосередньо FTT становить 3,66 млрд (і це найбільша стаття активів), ще 2,16 млрд – FTT як заставні кошти, і ще 292 млн – locked FTT. Втім, крім цього, в активах присутня різноманітна крипта на 3,37 млрд і більше ніж на мільярд доларів – токен SOL (основний токен блокчейну Solana, де Сем Банкман-Фрід був раннім інвестором) та похідні від нього.

Я думаю, неприваблива картина досить зрозуміла – є компанія, що надрукувала купу монет на кшталт грошей, і є інша компанія, яка використовує ці монети у своїй діяльності з торгівлі криптовалютами, причому вони становлять понад третину її активів. У пам'яті спливає Френк Алджернон Каупервуд часів випуску облігацій міської позики Філадельфії – охочих відсилаю до «Фінансиста» Теодора Драйзера, але дозволю собі невеликий спойлер – здається, витік Coindesk повністю аналогічний чиказькій пожежі в романі.

FTX відмовилася відповідати на запитання у зв'язку з цим витоком, і за кілька днів у гру вступила Binance. Річ у тому, що до минулого року їй належала частина FTX і після екзиту біржа №1 отримала серед іншого токенів FTT на два з лишком мільярди доларів. І ось у понеділок вранці за азійським часом, коли в США був ще вечір неділі, засновник Binance CZ заявив, що після таких одкровень його компанія ліквідує цю позицію, намагаючись зробити це максимально обережно.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4

– CZ Binance (@cz_binance) November 6, 2022