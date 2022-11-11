Великий переполох у криптомирі

11 ноября 2022 г., 12:35

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Я вже деякий час спостерігаю за подіями, що цього тижня почали розвиватися несподівано. Пройдімо весь шлях із початку. Отже, є така криптобіржа як FTX. Деякий час тому вона дуже бурхливо розвивалася і я навіть згадував її, коли йшлося про те, що її засновник – Сем Банкман-Фрід, – купував криптопроекти BlockFi та Voyager Digital, що потрапили в складне становище, і навіть ділився планами з купівлі Robinhood. Фактично вона зараз є другою біржею після Binance. Причому засновник має ще одну компанію – Alameda Research, – яка займається криптотрейдингом і, зрозуміло, що всі чудово бачили, що це дві пов'язані компанії, хоча б через засновника.

Але ось тиждень тому Coindesk раптом повідомляє, що цей зв'язок набагато значніший, ніж могло б здатися. Судячи з приватного документа, левову частку активів, які перебувають в управлінні Alameda Research, становить FTX-токен, випущений FTX. Тобто з 14,6 млрд дол. активів станом на літо цього року, безпосередньо FTT становить 3,66 млрд (і це найбільша стаття активів), ще 2,16 млрд – FTT як заставні кошти, і ще 292 млн – locked FTT. Втім, крім цього, в активах присутня різноманітна крипта на 3,37 млрд і більше ніж на мільярд доларів – токен SOL (основний токен блокчейну Solana, де Сем Банкман-Фрід був раннім інвестором) та похідні від нього.

Я думаю, неприваблива картина досить зрозуміла – є компанія, що надрукувала купу монет на кшталт грошей, і є інша компанія, яка використовує ці монети у своїй діяльності з торгівлі криптовалютами, причому вони становлять понад третину її активів. У пам'яті спливає Френк Алджернон Каупервуд часів випуску облігацій міської позики Філадельфії – охочих відсилаю до «Фінансиста» Теодора Драйзера, але дозволю собі невеликий спойлер – здається, витік Coindesk повністю аналогічний чиказькій пожежі в романі.

FTX відмовилася відповідати на запитання у зв'язку з цим витоком, і за кілька днів у гру вступила Binance. Річ у тому, що до минулого року їй належала частина FTX і після екзиту біржа №1 отримала серед іншого токенів FTT на два з лишком мільярди доларів. І ось у понеділок вранці за азійським часом, коли в США був ще вечір неділі, засновник Binance CZ заявив, що після таких одкровень його компанія ліквідує цю позицію, намагаючись зробити це максимально обережно.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 – CZ Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Як ви розумієте, такі заяви добром не закінчуються. Вже в понеділок курс токена FTT впав на 17%, з 25 до 22 дол., а потім (мабуть, коли Binance справді почала ліквідацію) він просто обрушився, впавши одномоментно спочатку до $15, а надвечір, коли в гру вступили американські ринки, провалився до $6. І ось розв'язка – FTX, з якої з початку тижня вивели понад 6 млрд дол., звернулася до Binance з проханням допомогти впоратися з кризою ліквідності й в результаті обидві компанії підписали протокол про наміри, за яким Binance поглине FTX, закривши проблеми з ліквідністю. Звичайно, попереду повноцінний процес due diligence – у результаті якого визначиться ціна угоди, – але навряд чи Binance відмовиться від можливості, тим більше, що антимонопольне законодавство поки що на такі угоди уваги не звертає.

Звичайно, заслуговує на увагу блискавична реакція Binance на ситуацію. Але, я думаю, що біржа не займалася конструюванням цієї кризи. Просто дуже зручно склалися обставини.

А «Фінансиста» все ж таки перечитайте.

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Якщо ви думаєте, що історія з FTX і Binance вже кудись рухається, то не факт – джерело в Binance повідомляє, що за результатами менш ніж дня due diligence ймовірність завершення угоди вкрай невисока. Highly unlikely, якщо дослівно.

Тобто питання там, швидше за все, не у відпливі коштів у рекордних масштабах і не в дивній структурі активів Alameda. Ризикну припустити, що в історії присутня дірка, причому розміром приблизно з пару мільярдів доларів – якщо пам'ятаєте, в активах Alameda саме стільки вказано як заставні кошти у вигляді токена FTT.

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SEC і CFTC (федеральна комісія з торгівлі ф'ючерсами) розпочали розслідування щодо криптобіржі та її зв'язків з Alameda Research (другої компанії Сема Банкмана-Фріда, з витоку балансу якої все і почалося) на тлі масштабної кризи ліквідності, яку відчуває FTX. Обидва федеральні органи розслідують питання використання клієнтських засобів бірж. Причому, як з'ясовується, SEC вивчає питання вже кілька місяців.

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Ну що ж, історія продовжується. Binance заявив, що не має наміру покривати борги FTX і відмовляється від угоди. Паралельно йде цікава розмова про те, що FTX US (біржа для громадян США) працює окремо, вона не пов'язана з FTX і тому всі крім громадян США можуть викусити.

Нагадаю, всі гроші на рахунках трейдерів, які користувалися FTX, зараз заморожені. Біржа працює, проте вивести з неї монети чи гроші не можна, висновок припинено. Виглядає як дуже, дуже неприємна історія, в якій крайніми виявляться користувачі. Щиро співчуваю якщо ваші гроші застрягли там.

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Сем Банкман-Фрід подав голос і спробував вибачитися в Twitter перед усіма, стверджуючи, що він винен, довівши ситуацію з FTX до такого. Сем стверджує, що до останнього тижня з ліквідністю біля біржі було все добре, але потім стало погано, коли користувачі почали виводити кошти. Він обіцяє зробити все можливе, щоб забезпечити ліквідність і, мовляв, активів біля біржі більше, ніж зобов'язань, але реалізувати їх проблематично і тому він спілкується з колегами по ринку, інвесторами тощо, щоб вирішити ситуацію, щоб користувачі не постраждали.

Так, правда, Sequoia вже списала 200+ млн інвестицій у біржу, а Binance вже відмовилася від ідеї купівлі, заявивши, що обсяг зобов'язань перевищує їхні можливості. На дзвінку з інвесторами Сем повідомив, що дірка в балансі біржі доходить до 8 млрд дол. (виявляється я був занадто оптимістичний, оцінюючи її в пару млрд) і йому потрібне фінансування на рівні 4 млрд, щоб забезпечити платоспроможність компанії.

Щось я сумніваюся.

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