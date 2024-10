Велика мовна модель IBM Granite доступна через концентратор генеративного AI в SAP AI Core

9 октября 2024 г., 17:35

Компанії IBM і SAP повідомили, що користувачі SAP тепер можуть використовувати можливості IBM watsonx та IBM Granite, починаючи з великої мовної моделі Granite.13b.chat, яка тепер доступна в хабі генеративного AI на SAP AI core на платформі SAP Business Technology Platform (SAP BTP). За даними нового дослідження IBM Institute for Business Value, 56% опитаних керівників компаній заявили, що планують перенаправити витрати з інших бюджетних сфер на генеративний AI, призначений для SAP.



Granite 13b.chat оптимізований для генерації доповненого пошуку для запитань та відповідей і зазвичай використовується для створення асистентів й чат-ботів. Використання багатих даних у системах SAP - відправна точка для отримання користі від генеративного AI. Поєднання можливостей розмовного AI Granite з наборами даних SAP у сфері фінансів, управління людським капіталом, ланцюжків постачання і CRM дасть змогу підприємствам масштабувати AI в етичний і відповідальний спосіб.



Зазначається, моделі Granite - це легкі, економічні, відкриті та налаштовувані моделі, в основі яких лежать суворі принципи прозорості даних і навчання. Ось чим відрізняються ці моделі:



- Прозорість: Моделі Granite є одними з найпрозоріших на сьогодні, згідно з індексом прозорості моделей 2024 року, розробленим Стенфордським університетом. IBM пропонує компенсацію за використання моделей Granite і прозорість наборів даних, використаних для їхнього навчання.



- Performant: Навчені на керованих наборах даних, що відповідають корпоративним сценаріям використання, Granite дають змогу користувачам налаштовувати та спрямовувати моделі відповідно до потреб бізнесу.



- Ефективність: Компактніші моделі вимагають менше обчислювальних потужностей і потужностей для висновків. Моделі Granite допоможуть організаціям проводити експерименти і масштабувати додатки генеративного AI.



Прозорі, продуктивні та ефективні моделі Granite в SAP AI Core на інфраструктурі SAP BTP допомагають перетворити ідеї на реальні додатки. Повідомляється про перші сценарії використання Granite 13b.chat, які можуть внести питання і відповіді, генеративні завдання, витяг інформації, узагальнення і класифікацію, особливо в процеси ERP. А оскільки значна частина навчальних даних моделей Granite належить до фінансової сфери, вони оптимізовані для вирішення специфічних фінансових завдань.



Наприклад, можна створити асистентів і рішення для підтримки ухвалення рішень, щоб швидко відповідати на запитання, пов'язані з документами, кейсами та рішеннями, продуктами, KPI та показниками продажів, або забезпечити класифікацію проблем клієнтів чи відгуків користувачів. Для управління ланцюгами постачання можна отримати доступ до узагальнених даних про запаси або постачання через інтерфейс чату, щоб підвищити прозорість і наочність. Класифікація може допомогти виявити проблеми та потенціал для перехресних продажів.



Примітно, що ця новина стала продовженням співпраці IBM і SAP щодо впровадження технології IBM Watson AI в рішення SAP. У рамках партнерської ініціативи Value Generation Partnership, оголошеної SAP у травні, IBM Consulting формує великий портфель, що охоплюватиме 100 рішень на базі штучного інтелекту для різних галузей, напрямів бізнесу і продуктів, причому нині їх уже 25. Багато з них, як очікується, будуть пропонуватися на платформі Granite, наприклад IBM Intelligent Invoice Match and Verification for SAP Solutions, IBM Intelligent Asset Maintenance for SAP Industrial Manufacturing, IBM Intelligent Warranty Processing for SAP Automotive та IBM Intelligent Direct Distribution to Stores for SAP CPG & Retail. Крім того, IBM Consulting планує створити розширення для Granite 13b.chat для обраних клієнтів.

