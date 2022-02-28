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Вебсайт UnitedForUkraine.org дає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи

28 февраля 2022 г., 15:03
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Починає роботу новий вебсайт, що надає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи. Вебсайт UnitedForUkraine.org все ще знаходиться в розробці та продовжуватиме розвиватися, але вже почато збір важливої інформації:

1) Допомога з житлом та проживанням
2) Юридична допомога
3) Екстрені контакти
4) Центри підтримки біженців
5) Ресурси підтримки біженців
6) Пожертвування

Пропонується зв’язуватися з поштою [email protected], якщо ви готові запропонувати:

1. Контакти – надайте відомості про будь-які відомі вам організації, які готові прийняти біженців, організувати транспорт, надати будь-які інші послуги підтримки.
2. Притулок - Скажіть, чи можете ви запропонувати притулок у будь-якій точці Європи українцям, які тікають з країни.
3. Волонтерство. Розкажіть нам, чи готові ви інвестувати свій час.
4. Юридичний – повідомте нам, чи є ви юристом і чи готові надати будь-яку юридичну підтримку, яка може знадобитися українцям, які прибувають до Європи.
5. Залученість – Напишіть своїм депутатам, щоб вони домагалися санкцій та підтримки України. Приєднуйтесь до місцевих демонстрацій – якщо у вашому місті немає демонстрації, подумайте про її організацію.

Зазначено, @UnitedForUkraine – це ініціатива української громади, яка проживає за кордоном, та друзів, які бажають допомогти.

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