Вебсайт UnitedForUkraine.org дає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи

28 февраля 2022 г., 15:03

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Починає роботу новий вебсайт, що надає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи. Вебсайт UnitedForUkraine.org все ще знаходиться в розробці та продовжуватиме розвиватися, але вже почато збір важливої інформації:



1) Допомога з житлом та проживанням

2) Юридична допомога

3) Екстрені контакти

4) Центри підтримки біженців

5) Ресурси підтримки біженців

6) Пожертвування



Пропонується зв’язуватися з поштою [email protected], якщо ви готові запропонувати:



1. Контакти – надайте відомості про будь-які відомі вам організації, які готові прийняти біженців, організувати транспорт, надати будь-які інші послуги підтримки.

2. Притулок - Скажіть, чи можете ви запропонувати притулок у будь-якій точці Європи українцям, які тікають з країни.

3. Волонтерство. Розкажіть нам, чи готові ви інвестувати свій час.

4. Юридичний – повідомте нам, чи є ви юристом і чи готові надати будь-яку юридичну підтримку, яка може знадобитися українцям, які прибувають до Європи.

5. Залученість – Напишіть своїм депутатам, щоб вони домагалися санкцій та підтримки України. Приєднуйтесь до місцевих демонстрацій – якщо у вашому місті немає демонстрації, подумайте про її організацію.



Зазначено, @UnitedForUkraine – це ініціатива української громади, яка проживає за кордоном, та друзів, які бажають допомогти.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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