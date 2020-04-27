Вебинар "Защита бизнеса от утечки информации при удаленной работе " - 28 февраля 

|+11
голос
Прямо сейчас компании масштабно и очень быстро переводят сотрудников на удаленный режим. Что делать организациям в таких условиях? Можно пренебречь требованиями информационной безопасности – и столкнуться с рисками утечки информации и киберугроз. Еще один вариант – внедрить защищенную систему удаленного доступа и смириться с потерями в эффективности из-за замедления или остановки бизнес-процессов.
Платформа Microsoft 365 устраняет эту дилемму, позволяя бизнесу перевести сотрудников на режим удаленной работы максимально быстро и безопасно.
28 апреля эксперты SMART business покажут платформу Microsoft 365 для организации безопасной удаленной работы.
На вебинаре:
Основные риски безопасности при переходе на удаленную работу.
Как безопасно использовать личные устройства для работы с корпоративной информацией и системами.
Как работает защита и отслеживается работа сотрудника с информацией.
Доступные варианты быстрого запуска системы информационной безопасности компании.
Возможности массового обучения сотрудников правилам информационной
безопасности.
Спикеры:
Сергей Гармашев – консультант SMART business по продуктам безопасности Microsoft.
Андрей Бурлуцкий – менеджер по стратегическому маркетингу в SMART business, консультант по адаптации технологий Microsoft.
28 апреля, 14:00, GMT+3
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2yyHwBO
Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации
|+11
голос