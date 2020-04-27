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Вебинар "Защита бизнеса от утечки информации при удаленной работе " - 28 февраля 

27 апреля 2020 г., 12:31
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Вебинар

Прямо сейчас компании масштабно и очень быстро переводят сотрудников на удаленный режим. Что делать организациям в таких условиях? Можно пренебречь требованиями информационной безопасности – и столкнуться с рисками утечки информации и киберугроз. Еще один вариант – внедрить защищенную систему удаленного доступа и смириться с потерями в эффективности из-за замедления или остановки бизнес-процессов. 

Платформа Microsoft 365 устраняет эту дилемму, позволяя бизнесу перевести сотрудников на режим удаленной работы максимально быстро и безопасно.

28 апреля эксперты SMART business покажут платформу Microsoft 365 для организации безопасной удаленной работы.

На вебинаре:

    Основные риски безопасности при переходе на удаленную работу.
    Как безопасно использовать личные устройства для работы с корпоративной информацией и системами.
    Как работает защита и отслеживается работа сотрудника с информацией.
    Доступные варианты быстрого запуска системы информационной безопасности компании.
    Возможности массового обучения сотрудников правилам информационной
    безопасности.  


Спикеры:

Сергей Гармашев – консультант SMART business по продуктам безопасности Microsoft. 
Андрей Бурлуцкий – менеджер по стратегическому маркетингу в SMART business, консультант по адаптации технологий Microsoft.

28 апреля, 14:00, GMT+3

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2yyHwBO 


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